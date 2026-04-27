José Arroyo, interiorista: "La reforma de un piso de 80 metros cuesta entre los 100.000 y los 120.000 euros. El metro cuadrado puede rondar los 1.000 o 1.500, todo depende de los acabados"

Las reformas en el hogar se han convertido en una decisión cada vez más habitual, ya sea para actualizar espacios, mejorar la eficiencia o revalorizar una vivienda. Sin embargo, uno de los aspectos que más dudas genera es el coste real de una reforma integral, que puede variar de forma significativa según los materiales, los acabados y el nivel de personalización.

El interiorista José Arroyo ha explicado en declaraciones a COPE Cool el coste que puede suponer una reforma integral en una vivienda. Según el experto, la reforma de un piso de 80 metros cuadrados puede rondar entre los 100.000 y los 120.000 euros, una cifra considerable que depende de múltiples factores.

Arroyo subraya que es posible configurar un presupuesto que no sacrifique la calidad, aunque esta siempre influirá en el precio final.

La reforma de un piso de 80 metros cuesta entre los 100.000 y los 120.000 euros" José Arroyo Interiorista

El precio por metro cuadrado de una reforma puede situarse entre los 1.000 y 1.500 euros, dependiendo fundamentalmente de los acabados. "Todo depende sobre todo de lo que son los revestimientos finales, de cómo al final demos lo que son los acabados, tanto de lo que son las paredes como lo que son los suelos", explica Arroyo. La elección de las maderas en las carpinterías también es un factor que puede hacer variar el presupuesto.

Las estancias más caras de la reforma

A la hora de analizar las partidas más costosas, el interiorista señala directamente a dos estancias. La cocina es la parte más cara "por la cantidad de instalaciones que puede llevar", seguida de cerca por el baño.

En cifras, una cocina sin amueblar puede costar entre 20.000 y 25.000 euros, mientras que un baño se movería en una horquilla de entre 10.000 y 15.000 euros. El presupuesto final se encarecerá más o menos en función del mobiliario que se instale en ellas.

Una reforma integral implica actuar sobre todos los aspectos de la vivienda. Esto incluye la modificación de la distribución, con los consiguientes derribos, la renovación completa de las instalaciones de electricidad y fontanería, y finalmente, la decoración.

José Arroyo, interiorista

Plazos y cómo evitar retrasos

En cuanto a los tiempos, una reforma integral de una vivienda no dura menos de 4 meses. A este plazo hay que sumar la entrega del mobiliario, que puede tardar unas cuatro semanas más, elevando el tiempo total a unos 5 meses o 5 meses y medio. Para una reforma parcial de cocina o baño, el tiempo estimado es de entre cuatro y cinco semanas.

Uno de los principales factores que pueden demorar una obra es una mala gestión y organización. Arroyo destaca la importancia de "hacerlo con lo que es un timing y haciendo unas previsiones de tiempo para que no haya que estar esperando después a que nos lleguen materiales o a que los oficiales al final nos puedan atender".

Lo primero es tener claro qué es lo que queremos hacer" José Arroyo Interiorista

Alamy Stock Photo Trabajador demoliendo el suelo con un martillo electrico en reforma de casa interior.

La importancia de un buen proyecto

Para evitar sorpresas desagradables, el interiorista insiste en la importancia de la planificación. "Lo primero es tener claro qué es lo que queremos hacer", afirma. A partir de esa idea, es fundamental desarrollar un proyecto detallado para que los imprevistos, si aparecen, "estén lo más controlados posible" y, sobre todo, para que "el precio no se nos escape".

Finalmente, el experto recomienda contratar a una empresa especializada para obtener "una seguridad tanto en costos, en precios, como en tiempos".

José Arroyo concluye que no todo el mundo está capacitado para gestionar una reforma, que "no es fácil", y la falta de conocimiento puede convertir el proceso "en un desastre tanto en plazos como en presupuestos".