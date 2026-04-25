David Sevilleja, experto en reformas: "No pongas la ventana nueva antes de alicatar la cocina y deja la antigua sobrepuesta como provisional"

Abordar una reforma en la cocina es un proyecto ilusionante que puede transformar por completo el hogar. Sin embargo, también es un proceso lleno de detalles técnicos donde un pequeño error puede afectar al resultado final. Para evitar disgustos y conseguir un acabado profesional, el experto en reformas David Sevilleja ha compartido tres consejos fundamentales que a menudo se pasan por alto. Estos trucos se centran en la seguridad, el orden de los trabajos y los remates, tres pilares para que la cocina no solo sea bonita, sino también funcional y duradera.

La seguridad, lo primero: tuberías de gas

Uno de los primeros consejos del experto se centra en un aspecto crucial: la instalación de gas. Si en la cocina hay una caldera de gas, es habitual querer ocultar las tuberías para lograr una estética más limpia. Sevilleja advierte que esto debe hacerse de una forma específica para no comprometer la seguridad. La solución es "envainar los tubos del gas", lo que significa proteger la tubería principal con un segundo tubo exterior.

El motivo es puramente de seguridad. Según el experto, este sistema permite que, "en el caso de una fuga de gas, conduzca ese gas directamente hacia el exterior y que no se quede en el interior". De esta manera, se combina la estética de unos tubos ocultos con la tranquilidad de una instalación segura que previene la acumulación de gas en la vivienda.

En caso de una fuga de gas, conduce ese gas directamente hacia el exterior" David Sevilleja Experto en reformas

El orden de los factores sí altera el producto

El segundo truco tiene que ver con el orden de ejecución de los trabajos, concretamente con el alicatado y la instalación de las ventanas. Un error muy común es colocar la ventana nueva antes de empezar a alicatar las paredes. Sevilleja recomienda justo lo contrario: "es muy importante que utilices la ventana antigua como provisional, quitando el solape y dejándola sobre puesta".

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Esta técnica permite que los albañiles puedan alicatar perfectamente toda la superficie de la pared, sin obstáculos. Una vez el alicatado está terminado, se instala la ventana nueva de forma que "acabe solapando este nuevo alicatado para un mejor remate". El resultado es una transición limpia y sellada entre la pared y la ventana, evitando juntas irregulares y posibles filtraciones.

Un acabado profesional para el suelo

El último consejo se enfoca en uno de los detalles que más delatan un trabajo bien hecho: el remate entre el suelo y la pared. La clave, según Sevilleja, es "dejar un hueco en la parte inferior, entre el suelo y el alicatado, para que entre el porcelánico y el pegamento". En lugar de intentar ajustar el corte del suelo al azulejo ya puesto, se debe hacer que el suelo se introduzca ligeramente por debajo del alicatado de la pared.

Suelo durante la reforma

Esta simple acción consigue que "dé la sensación de que el alicatado está puesto después del suelo", logrando una continuidad visual mucho más elegante y profesional. Evita el típico corte perimetral que a menudo queda irregular y acumula suciedad. Como concluye el experto, "este remate hará que tu cocina marque la diferencia".

Este remate hará que tu cocina marque la diferencia" David Sevilleja Experto en reformas

En definitiva, estos tres consejos de David Sevilleja demuestran que la excelencia en una reforma de cocina reside en los detalles. Prestar atención a la seguridad de las instalaciones, seguir el orden correcto de los trabajos y cuidar los remates finales son las claves para asegurar no solo un resultado estéticamente impecable, sino también un espacio funcional y seguro para muchos años.