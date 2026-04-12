Adannis Pérez, interiorista: "Para lograr amplitud y luz al pasillo lo mejor es optar por tonos neutros; parecerá más corto si pintas la pared del fondo de otro tono"

Un largo pasillo vacío, en un edificio antiguo con paredes blancas recién pintadas y suelos de parqué

Los pasillos largos y estrechos son un reto habitual en muchas viviendas, pero existen trucos de experto para transformarlos en espacios más amplios y luminosos. La interiorista Adannis Pérez, conocida en su cuenta de Instagram @adannisdsign, ha compartido una serie de consejos prácticos para lograr un cambio radical utilizando principalmente la pintura y los colores.

La pintura, tu mejor aliada

Según la experta, la clave principal reside en la elección de la paleta cromática. "Para lograr amplitud y luz en tu pasillo lo mejor es optar por tonos neutros", explica Adannis. Además, ofrece un truco de efecto óptico para alterar la percepción de la longitud: "parecerá más corto si pintas la pared del fondo de otro tono o se decora con papel pintado".

Alamy Stock Photo Pasillo interior de una casa

Parecerá más corto si pintas la pared del fondo de otro tono" Adanni Pérez Interiorista

En esta misma línea, la interiorista Raquel Chamorro, en el programa 'COPE Cool', ha reforzado la importancia de la pintura para agrandar la vivienda visualmente.

Chamorro recomienda "pintar todo del mismo color", pero desaconseja el blanco puro por ser "muy difícil de levantar a la hora de decorar", proponiendo alternativas como "un blanco roto, un visón muy clarito o un gris clarito" para evitar el temido "efecto parchís".

Un gran olvidado en la decoración, según Chamorro, es el techo. La experta insiste en que "el techo es el gran olvidado" y aconseja pintarlo del mismo color que las paredes para que el espacio parezca "mucho más grande". Si la estancia tiene poca luz, sugiere rebajar el color del techo un 20% con blanco.

Alamy Stock Photo Suelo de madera y paredes en tonos neutros en un apartamento contemporáneo

Elementos que marcan la diferencia

Además del color, Adannis Pérez destaca el poder de otros elementos. El uso de alfombras rectangulares lisas o con motivos horizontales favorece la percepción de que las paredes se alejan. Por su parte, las molduras inteligentes también generan efectos ópticos: los "cuarterones verticales" hacen que el techo parezca más alto, mientras que las molduras horizontales en las paredes cortas aportan anchura.

Los espejos son otro recurso mágico. Para ganar profundidad, Adannis recomienda ubicar un espejo en uno de los laterales cortos, creando la ilusión de que "el pasillo continúa". Si se cuelga en una de las paredes largas, ayudará a que el espacio se vea más ancho.

Claves para espacios pequeños

Para optimizar el espacio en hogares pequeños, Raquel Chamorro es tajante: "los muebles no deben ser grandes, nunca jamás".

Deben ser "pequeños, los justos y necesarios". La iluminación es otro pilar fundamental, ya que como afirma la interiorista, "la iluminación es el 40% de la decoración", siendo clave para conseguir un resultado exquisito sin importar los metros cuadrados.

La iluminación es el 40% de la decoración" Adannis Pérez Interiorista

Finalmente, para los amantes del color en casas con pocos metros, Chamorro sugiere introducirlo en pequeños detalles como cojines o sillas.

Además, rompe una lanza a favor de las piezas heredadas. "Es el mejor mueble que tiene la casa", asegura, ya que aportan sentimiento, clase y un toque de eclecticismo a la decoración.