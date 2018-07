Marrero y Verdasco, investigados por un posible amaño en Wimbledon

Fernando Verdasco y David Marrero están siendo investigados por un posible amaño en su partidos de primera ronda de dobles en Wimbledon, en el cual perdieron ante el argentino Leonardo Mayer y el portugués Joao Sousa. La información sobre la investigación en un partido de dobles la sacó a la luz la cadena australiana ABC, pero ha sido el New York Times el que, a través de la casa de apuestas Pinnacle Sports, ha confirmado los nombres de los implicados en él.

Pinnacle confirmó que el partido en cuestión ha sido clasificado como sospechoso por "irregulares patrones en las apuestas". Sam Gomersall, responsable de Pinnacle, dijo que la compañía se dio cuenta de una serie de apuestas hechas desde cuentas con un historial de apuestas en partidos sospechosos.Estas habrían sido realizadas una hora antes de que el encuentro comenzase. "Seguimos nuestro estricto protocolo cuando se trata de alertas sobre amaños en las apuestas y se lo notificamos a las autoridades, además de que reducimos los mercados de apuestas para ese partido de forma inmediata", argumentó Gomersall.

No es la primera vez que Marrero se ve envuelto en un lío de este estilo, ya que fue investigado por supuesto amaño en un partido de dobles mixto en el Abierto de Australia 2016, junto a la también española Lara Arruabarrena.No obstante, la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés), que investiga los casos de posible corrupción en este deporte, exoneró a ambos tenistas al no haber "evidencia de actividad corrupta".

Los cambios en los patrones de apuestas de un partido no son signo inequívoco de amaño, ya que estos pueden deber a muchas razones. Además, Pinnacle aseguró que este es el único partido que ha sido investigado tanto en este Wimbledon como en el pasado torneo de Roland Garros.

El tenista grancanario David Marrero, acusado junto a su compañero madrileño en dobles Fernando Verdasco de amañar un partido en Wimbledon, ha asegurado a Efe que las apuestas "nunca van a acabar" y que se debe "proteger a los jugadores".

El veterano jugador, de 38 años y natural del municipio de Telde, se enteró por Efe de que se ha abierto una investigación contra Verdasco y contra él tras perder en primera ronda del torneo londinense ante el argentino Leonardo Mayer y el portugués Joao Sousa.

"Estoy en mi casa haciendo la maleta porque mañana viernes me voy a Alemania, y me he visto sorprendido por esta noticia, de la cual no tenía ni idea. ¿Qué quiere que le diga? Otra vez lo de siempre; que investiguen, porque yo estoy muy tranquilo", ha asegurado telefónicamente.

David Marrero ha manifestado que a él le gustaría saber por qué se ve involucrado en este tipo de historias, como ya le ocurrió en un partido de dobles mixtos disputado en el Abierto de Australia 2016, cuando formaba pareja con la tenista guipuzcoana Lara Arruabarrena.

"Años atrás yo estaba acostumbrado a tener un buen puesto en el ránking (mundial) y a ganar partidos, pero ya tengo 38 años y no es lo mismo que tener 25, porque mi tenis se va limitando, desgraciadamente para mí, que es algo que hay gente que no ve", ha dicho tras su derrota en Londres.

En tal sentido, el tenista isleño ha recordado que llevaba dos años sin jugar en hierba. "Además de eso, Fernando (Verdasco) no ha ganado muchos partidos en estos últimos meses, y también perdió su encuentro en categoría individual en Wimbledon. La gente se piensa que el tenis es fácil, y luego pasan este tipo de cosas", ha comentado.

Marrero ha asegurado que este tipo de situaciones no le restan moral en absoluto. "En breve jugaré en Bastad y Hamburgo (Alemania), Los Cabos (México) y posteriormente disputaré la gira de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que esto me da tristeza, porque las apuestas no se van a acabar y, con todos mis respetos, son una p_ mierda", ha indicado.

El tenista ha lamentado que suele recibir mensajes intimidatorios tanto cuando gana como cuando pierde. "Si vencemos a jugadores buenos, recibimos mensajes de amenazas; y cuando perdemos con rivales a los que en teoría deberíamos ganar, también nos amenazan. Deberían coger a esa gente que nos amenaza e insulta, porque ya digo que las apuestas son un negocio que nunca va a acabar, y habría que proteger más a los jugadores", ha manifestado.

El jugador grancanario, que no había tenido ocasión de hablar con Fernando Verdasco sobre este tema antes de atender a Efe, no se explica cómo pueden estar investigados por caer en la primera ronda del evento londinense.

"Dicen que nos investigan por el partido que perdimos en Wimbledon, cuando ese encuentro duró tres horas y finalmente caímos en cuatro sets, después de ir por delante en el primero por 6-5. No sé cómo puede amañarse un partido de tres horas que acabas perdiendo. Ya reitero que estoy sorprendido con esta noticia, que desconocía", ha dicho.