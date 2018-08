Jorge Javier pierde 15 kilos y asegura que "no sabía que me sobraban tantos"

Jorge Javier Vázquez ha presumido de cuerpo en una entrevista con la revista Lecturas. Durante este año, Jorge Javier ha presentado 'GH Revolution' y 'Supervivientes', pero ha reconocido que su pasión es el teatro, y quiere hacer carrera de ello. Jorge Javier sigue de gira con su obra 'Grandes Éxitos' tras descansar de vacaciones en las Maldivas. En esta nueva temporada será presentador de 'GH VIP' y tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

En la entrevista, el presentador ha reconocido que ha perdido 15 kilos a base de ejercicio físico y dieta, e incluso afirma que no sabía que le podían sobrar tantos. "He perdido una cantidad de kilos que me da vergüenza reconocer porque lo cierto es que no sabía que me sobraban tantos. Pero la verdad es que en el último año he perdido unos 15 kilos". Con esta pérdida de peso, Jorge Javier ha confirmado que se ha quedado en 70 kilos, lo que considera un peso muy cercano a su "peso ideal".

Jorge Javier también ha hablado de su paso por el quirófano para someterse a operaciones de estética. Según ha comentado el presentador, si hubiese sabido que su nueva rutina daba tan buenos resultados, habría cambiado sus hábitos mucho antes y así no habría tenido que pasar por el quirófano. "Me he hecho varias liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta sana. Si lo hubiera aprendido antes no habría pasado por el quirófano", ha comentado el presentador, quien además ha cerrado la puerta a volver a pasar por el quirófano, "no volvería a operarme, tendría que usar mis vacaciones y por ahí no paso".