El inglés atrae cada vez a más jubilados

Aunque las academias de idiomas están repletas de gente joven, cada vez más jubilados deciden aprender otra lengua. El inglés sigue siendo el idioma que más se estudia. Y son muchos sus beneficios: se adquieren nuevos conocimientos, pero también se mejora la agilidad mental y retrasa la aparición de enfermedades como el alzheimer.

¿Es posible que una persona a una determinada edad pueda aprender un idioma? Por supuesto que sí, además es muy gratificante. Puedes comunicarte con más personas, tu comprensión aumenta, podrás leer en inglés e incluso poder disfrutar de tus películas favoritas en versión original. Y si te gusta viajar los veneficios no pueden ser mayores.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

El no dominar un idioma como el inglés, en muchas ocasiones, resta oportunidades. Hace que las opciones de viaje se reduzcan. No hace falta ser bilingüe pero saber desembolverte o, por lo menos defenderte con el inglés hará que, cosas tan sencillas como saber lo que estás comiendo, o entender una indicación en una ciudad desconocida, no se vuelva una pesadilla.

Una de las mejores ventajas de aprender un idioma, y que numerosos estudios lo han demostrado científicamente, es que requiere concentración, y esto hace que mejore la actividad mental ya que estamos constantemente comparando palabras y estructuras gramaticales en ambos idiomas. Se trata de una gimnasia cerebral. Pero los veneficios van más alla, estudiar un segundo idioma puede hacer que la aparición o el desarrollo de una enfermedad como el alzheimer se retrase unos cinco años de media.

Cuando una persona se jubila tiene más tiempo libre y esto suele ser una ventaja ya que se pueden realizar actividades que nos sean útiles, tanto para ayudar a los demás, como para enriquezer nuestro conocimiento.