ETNOSUR Festivales Étnicos del Sur del 20 al 22 de julio

¿QUE ES ETNOSUR?

Pepe Oneto nuestro experto en gastrónomia de COPE con su blog Saboreando nos recomienda este festival como plan de este fin de semana.

En las primeras ediciones, algunas personas me preguntaban que qué era eso de EtnoSur. Afortunadamente ya eso no pasa. Ya la gente se da cuenta. El espíritu de EtnoSur se hace cada vez más patente entre la ciudadanía. Aforísticamente, la respuesta fácil y rápida podría haber sido: los Festivales Étnicos del Sur. Pero, aun siendo valida, esa no hubiera sido la contestación correcta, habría estado incompleta.

Porque EtnoSur no es solo, única y exclusivamente un festival étnico, —que evidentemente también, claro— ni muchísimo menos. Pues este evento es una combinación de sensaciones mágica maravillosas en la que se une de manera quimérica la mezcolanza, la alegría, el arte, la cultura, la emoción, el olor, el color, los colores, los sentimientos, la sensibilidad, la ternura, el cariño, la tolerancia, el respeto, la comprensión, la igualdad, la convivencia, la libertad, el entendimiento... la música.... Todo esto, y mucho más, es EtnoSur. ¿Hay algo más hermoso?



Todos los años por estas fechas; o sea el tercer fin de semana de julio, durante esos días que dura este evento, Alcalá la Real se convierte en un lugar prodigioso sorprendentemente bello en donde tiene cabida lo humano y lo divino, la diversión y la reflexión, la ética y la estética. Todo ello forma una sinergia maravillosa digna de ser vivida. A lo largo de esos días, merece la pena integrarse y hacerse partícipes de ese ambiente especial que te envuelve y te hace ver la vida desde un prisma distinto al que cotidianamente estamos acostumbrados —o nos acostumbraron— ver para mantener ese role en donde hemos sido encasillados.



Se experimenta una serie de vivencias lo suficientemente sui géneris como para formar, de verdad, el carácter de una persona. Te ayuda a comprender mejor la especie humana Te olvidas de la subdivisión de ésta en grupos, por el color de la piel u otros caracteres, que nos han impuesto. Te olvidas del odio, del separatismo, de la xenofobia, de la intransigencia, de la intolerancia. Te das cuenta y te convences quienes son los auténticos transgresores en esta sociedad donde predomina los egoístas intereses políticos y económicos impuestos por el feroz capitalismo liberal en manos de las grandes potencias multinacionales que extorsionan a naciones enteras, haciéndoles cambiar de régimen, llevando a los pueblos al limite de la miseria, el dolor, la desesperación e incluso a la guerra. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no me canso de repetirlo. Es triste, muy triste, pensar que muchas veces el poder sea una autentica mafia organizada, hermética, dispuesta a sacrificar a quien sea menester mientras nos dejan juguetear con las ideologías, las religiones, la libertad.



Con la de este año —que en esta ocasión tendrá lugar desde mañana viernes día 20 hasta el domingo 22— será la XXI edición de esta fiesta de la tolerancia, el respeto y al igualdad. ¿Qué quieren que les digan?, me siento tremendamente orgulloso que cosas como esta ocurran allí en mi otra tierra que tanto quiero; la ciudad de La Mota y no solamente porque Alcalá la Real sea durante unos días el centro de atención en la mayor parte del país y otros tantos lugares del resto del mundo, si no porque es aquí, en este rinconcito del planeta, donde se germina la semilla de lo que podría ser un mundo maravilloso en paz, y libertad. Sin escisión, sin odio, sin intransigencia, sin hostilidad, sin racismo... sin xenofobia. Lastima que solo sea unos días. Porque desgraciadamente esa simiente no la dejaran brotar.



Eso es ETNOSR. Pero la mejor forma de comprobar todo lo que digo, es estando allí esos días, como lo que hará este que suscribe. Verán como no exagero, como todo tiene un color especial. Un deleite para la vista por su singular cromatismo, en lo material, porque en lo humano, a pesar de ver muchos colores, solo apreciamos uno en común.



A lo largo de esos tres días intensos, como todos los años, tendremos la oportunidad de disfrutar de un montón de actividades a cual de ella más importante. Este evento está hecho para todo tipo de público; pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores...Todos tienen su espacio de diversión y todos pueden participar en las de los uno y las de los otros al unísono. Porque la intergeneracionalidad es uno de los principales alicientes de Etnosur. Todos conviven.

Talleres, exposiciones, narradores, circo, cine, foro, aula de literatura, foro, concursos, actividades de calle, puestos de artesanía, gastronomía del mundo…De todo y para todos.



Por todo ello, es de agradecer y reconocer la apuesta firme y decidida que el Excmo Ayuntamiento De Alcalá la Real hace desde aquel 1997, año en el que ostentaba la alcaldía Juan Rafael Canovaca, hasta este 2018 con este evento. Y por supuesto este reconocimiento y agradecimiento también es para el impulsor y director de Etnosur, Pedro Melguiso y el resto de su magistral equipo por ese gran trabajo que realizan.

¡Nos vemos en ETNOSUR!

