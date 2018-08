Descubre todo por lo que te pueden cobrar las aerolíneas

Viajar en avión no es siempre barato. Muchas veces vemos un billete con un precio bastante reducido, pero a medida que añadimos cosas a nuestro viaje y que vamos superando fases a la hora de pagar nuestro billete vemos como el precio va subiendo, y lo que parecía un vuelo económico se acaba saliendo de nuestro presupuesto. Esto suele suceder normalmente con las compañías de bajo coste, que anuncian el precio con los mínimos extras para ofrecer el precio más bajo, pero que acaba subiendo a medida que queremos añadir complementos a nuestro viaje, ya sean necesarios o por comodidad.

LO BÁSICO

Ahora mismo, todos los billetes de avión incluyen, a parte del asiento, la posibilidad de llevar una pequeña maleta para introducir en la cabina. No debe pesar más de 10 kilogramos y no debe superar las dimensiones exigidas por la aerolínea, si lo hace tendremos que facturarla y pagar más por ello. Por eso es necesario consultar las dimensiones de cada compañía y asegurarnos que nuestra maleta es válida. Las aerolíneas también permiten a los viajeros llevar un pequeño bolso, o mochila, que quepa debajo de los asientos. Aunque esto sea actualmente lo básico que ofrecen todas las compañías, puede que ya no lo sea a partir de noviembre si siguen la iniciativa de Ryanair de cobrar 9€ por el equipaje de cabina. Entonces lo único que podrá llevar el viajero sin tener que pagar más por ello será un pequeño bolso o una mochila.

LOS EXTRAS

A partir de aquí todo lo que queramos añadir será pagando. Si queremos añadir una maleta facturada habrá que pagar por ella. El tamaño de la maleta no es lo más importante en este caso, aunque hay algunas restricciones, pero sí que deberemos fijarnos en el peso de la maleta antes de salir de casa. El peso máximo permitido es de 20kg, y si lo sobrepasamos las aerolíneas nos harán pagar 11€ por cada kilogramo extra. Además si queremos llevar un equipo especial, ya sea deportivo o musical, también se nos aplicará una tarifa extra. Dependiendo de la compañía el precio variará, y las restricciones de peso y tamaño también, lo que puede hacer que el precio varíe desde los 30€ hasta los 75€.

Si no nos gusta que la aerolínea nos asigne un asiento aleatorio y queremos un asiento específico -no te sorprendas pero- tendremos que pagar un extra. Dependiendo de la aerolínea, las tarifas varían desde los 4€ hasta los 35€. Entre las difrentes variables que hacen que cambie el precio que tendremos que pagar está si el vuelo es nacional o internacional, si es temporada alta o baja, si hemos escogido un asiento de las primeras filas, o si hemos escogido un asiento con mayor espacio para las piernas. Además será mejor que no cambiemos de idea en el aeropuerto, ya que si queremos cambiarlo, y si nos dejan, también tendremos que pagar más. Si viajamos con un bebé tenemos que pagar también un extra.

Otra cosa que debemos que tener en cuenta es la comida. Si queremos comer en el avión será mejor que llevemos nuestra propia comida, ya que si queremos la que ofrece la compañía habrá que pagar por ello, y no es barata. Si queremos introducir nuestra propia comida y bebida debemos tener en cuenta las medidas de seguridad de los aeropuertos, sobre todo en relación con las bebidas.

Si, por cualquier motivo, tenemos que cambiar el nombre del billete o el tipo de billete, también habrá que pagar un extra por ello. Si queremos cambiar el nombre tendremos que prepararnos para pagar más que para el resto de cambios, según con qué compañía viajemos, tendremos que pagar desde 50€ hasta 160€. Dependiendo de la compañía, la modificación del tipo de vuelo es un precio fijo, que varía según sea temporada baja o alta y según el viaje sea nacional o internacional. En otras, lo que deberemos abonar es la tasa por cambio de nombre y diferencia del tipo de viaje.

Y, un pago que tienen que hacer todas las compañías es la tasa del aeropuerto, 20€ que habrá que añadir al precio final del billete.

CONSEJOS

Si no queremos que el precio vaya subiendo poco a poco, lo primero que debemos hacer es tener bien planificado el viaje para saber exactamente qué vamos a necesitar y cuáles son nuestras exigencias. Cuanto más caro sea el billete más extras inclurá, como la facturación de la maleta, la elección de asiento o, incluso, el cambio de nombre del billete. Pagar más por un billete nos va a hacer que acabemos ahorrando dinero, ya que, aunque paguemos más de inicio será menor que si tenemos que ir añadiendo los extras uno a uno.

Realizar los trámites con antelación nos va a ayudar también a ahorarnos dinero. Las aerolíneas benefician con descuentos, o con precios más bajos si realizamos los trámites con antelación, y a través de las páginas web, que si los realizamos en el mostrados mientras embarcamos.