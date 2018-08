Consejos para que la vuelta al cole afecte menos a nuestro bolsillo

Llegan los últimos días de las vacaciones de verano y las familias con hijos en edad escolar comienzan a sufrir los quebraderos de cabeza de una vuelta al cole que casi nunca es barata. Para intentar reducir este gran desembolso económico se puede optar por realizar compras escalonadas y reciclar cosas que ya tengamos antes de estrenar nuevas.

Este año el desembolso de cada familia será menor, según datos de «idealo.es». Cada familia tendrá que desembolsar este año una media de 366€ por niño, un 11% menos que el año pasado. Lo más caro, como todos los años, serán los libros (240€), a los que habrá que añadir el material de papelería (36€), una nueva mochila (30€), unas zapatillas nuevas (30€), y un chándal (28€).

Son muchas las organizaciones que en estas fechas dan consejos a los padres para que se gasten el mínimo dinero posible. Una de la recomendaciones más generalizadas es reutilizar lo que aún sirva del curso anterior. No hace falta renovar obligatoriamente cada año lo que necesita nuestro hijo. Las mochilas pueden durar varios años, y no hace falta comprar unas zapatillas nuevas si aún le sirven a nuestro hijo, así se pueden mantener hasta que le dejen de servir, y retrasar ese gasto.

Uno de los consejos más importantes es anticiparse y no dejar todos los gastos para el último momento. De esta forma, según el tipo de artículo que sea necesario, unos meses son más baratos que otros para hacer la compra.Si es necesario comprar, lo que podemos hacer es realizar compras online, donde los precios son más competitivos y se pueden encontrar mejores ofertas, sobre todo en zapatillas y mochilas. La OCU, además, recomienda hacerse un presupuesto para ajustarnos a lo necesario y no hacer compras compulsivas. Debemos comprar las cosas lo antes posible, ya que a medida que se acerca la fecha de inicio de curso los precios pueden subir. También es recomendable no realizar todas las compras a la vez, sino esperar a que algo sea necesario para comprarlo.