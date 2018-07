La aventura de vivir en una autocaravana

No vamos a hablar de vacaciones, sino de una forma de vida diferente. Muchas son las personas que ponen ruedas a sus casas y disponen de aire acondicionado, cama, sofá, baño con ducha independiente, TV, nevera con congelador, comedor, etc. No se trata de un anuncio inmobiliario, no, hablamos del interior de una autocaravana, que como pueden observar, poco o nada se le diferencia con el de una casa.

Las autocaravanas son vehículos populares que están creciendo como la espuma en nuestro país, pero también fuera de él. Cada vez son más las personas que deciden dar el paso de vivir y disfrutar de la vida de una forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, y lo sorprendente es que cada vez, son más las familias que se unen a esta aventura.

El motivo que puede llevar a una persona a hacer de la autocaravana su hogar permanente es –quizá- la “libertad”, o eso mismo fue lo que le despertó a Luis en su día, un policía local que comenzó esta aventura hace cuatro años pero que solo le daba utilidad los fines de semana o cuando tenía tiempo libre. Porque eso sí, tenía su casa independiente, “no contemplaba el hecho de irse a una autocaravana a vivir”.

Pero lo cierto es que no le costó en absoluto adaptarse a esa nueva vida, y es que lo que empezó como meras escapadas se acabó convirtiendo en su modo de vida, en su zona de confort, “al segundo o tercer día me di cuenta de que ese mundo era el que me gustaba mí”.

Para Luis, el cambio de vivir en una autocaravana reside en “la libertad de estar donde él quiere”. Asimismo, el contacto con la naturaleza, es algo inexplicable que personas como él entienden y pueden corroborar. El hecho de poder despertar cada día en un sitio y viajar con tan solo “arranca y salir” son los pros que tienen aquellos que se atreven a sumarse a este estilo tan diferente de vivir.

El día a día de este policía sigue siendo el mismo. Las funciones son “casi” las mismas que hacía antes. Sigue contando con el mismo trabajo, continúa haciendo el mismo deporte -aunque ahora se ha sumado a practicar surf-, etc. Aunque es cierto, que actualmente es evidente que las labores de la casa son diferentes, como por ejemplo, el recargar aguas y sus cambios correspondientes que se realizan generalmente en una gasolinera. Algo de lo que se acaban acostumbrando, como cualquier tarea de un hogar.

Por lo demás, es cuestión de hacerse a un espacio más reducido, donde el valor por las cosas crece y pasan a ser relevantes aquellas que -quizá- antes no lo era tanto. Se trata de una vida diferente, a lo que Luis llama; “libertad”.