Ahorrar dinero y vivir bien es posible con estos cuatro trucos

Internet se ha convertido en un gran catálogo de trucos para hacernos la vida más fácil. El principal objetivo de estos consejos es ayudarnos a tener más tiempo para nosotros, hacerlos de forma fácil y, si puede ser, ahorrar algo de dinero.

Lo más importante es tener todo controlado dentro de la rutina diaria, desde saber dónde tenemos las llaves y la cartera en todo momento, hasta saber cómo transportar de la mejor forma la comida al trabajo o la universidad. Este tipo de rutinas habituales parecen sencillas a simple vista pero pueden causarnos algún tipo de improviso a última hora. Algunos de estos consejos son:

Reciclar muebles

En la actualidad, el estilo vintage y retro son tendencia sobre todo en las grandes ciudades, aprovechando los viejos muebles que tenemos en casa podemos conseguir, de forma barata, una decoración bastante peculiar y así damos una segunda vida a aquellos muebles antiguos que les tenemos bastante cariño.

Realizar la compra con una lista hecha en casa

Comprar lo que se va a consumir es fundamental para ahorrar y que los productos no caduquen en nuestro frigorífico o despensa. Por ello, hacer una lista de la compra antes de ir al supermercado nos hará no dudar en sus pasillos, comprar lo que necesitamos y no adquirir productos que luego no consumamos. Se recomienda hacer la compra para mínimo una semana y máximo 10 días.

Crear un organizador de llaves y cartera con fichas de Lego

Hay cosas que necesitamos a diario, las llaves, la cartera, el cargador del móvil. Para saber dónde están en todo momento es bueno agruparlos en un mismo sitio de la casa. En la mayoría de las casas hay piezas de Lego en algún armario, con esas fichas podemos hacer un bloque donde situar este tipo de objetos tan usados. A demás, se pueden utilizar diferentes colores para recordar donde van las llaves, la cartera o simplemente el abono transporte.

Pagar pequeñas sumas de dinero con la tarjeta de crédito

Aunque parezcan gastos insignificantes, todo suma. Por eso se recomienda pagar los gastos pequeños con dinero efectivo para que después no tengamos sustos a la hora de mirar nuestra cuenta bancaria.