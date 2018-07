Fallece una niña de 10 años en el Hospital Clínico tras ser sometida a pruebas de alergia

Una niña de 10 años ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia tras ser sometida a pruebas de alergia. La autopsia determinará las causas de la muerte y si están relacionadas o no con esas pruebas, aunque los facultativos no creen que haya relación entre esas pruebas y la parada cardiorrespiratoria que sufrió la pequeña. No obstante, la presidenta de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica (AVAIC), Mónica Antón, ha dicho que el riesgo para el paciente de una "consecuencia fatal" tras una prueba de alergia es "muy bajo, mínimo" pero "puede existir".

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha pedido "responsabilidad y prudencia" hasta conocer las causas que han provocado la muerte de la pequeña.