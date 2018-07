El PP exige a Marzà retirar la iniciativa de implantar la asignatura de religión islámica en 4 colegios de Castellón

Desde el Partido Popular denuncian la opacidad con la que la conselleria que dirige Vicent Marzà ha tomado la decisión de implantar el próximo curso la asignatura de religión islámica en cuatro colegios de la provincia de Castellón. Concretamente en los colegios de embajador Beltran y Hermanos Ochando en el municipio de Almassora, el colegio Pintor Camaron en Segorbe y virgen de Gracia en Altura.

La portavoz de Educación en el PP, Beatriz Gascó, denuncia que la decisión se ha tomado sin hablar con los padres, con los centros o con los propios alcaldes de las tres localidades quienes literalmente se han enterado por la prensa y han mostrado sus quejas a la conselleria de marza, lo que ha provocado que se rectifique... y se muestre ahora dispuesta a reconsiderar las poblaciones en las que implantar la asignatura.

Para la diputada popular, esta decisión no hace mas que confirmar que Marzà no es de fiar y exige la retirada de la iniciativa que lo único que provocará es convertir los colegios en guetos, porque no da libertada a los padres para elegir el centro donde pueden asistir a religión.

Por su parte, desde el departamento de Marzà explica que la decisión obedece a la aplicación del convenio entre el ministerio de educación y la comunidad islámica española.