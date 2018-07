Nibali se retira del Tour tras la caída provocada por una moto de televisión

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), que sufrió este jueves una caída en el ascensión a Alpe d'Huez en la duodécima etapa del Tour, abandona definitivamente la carrera tras serle detectada una fractura en la décima vértebra.

Nibali fue trasladado, tras la caída, a un hospital de Grenoble para ser sometido a un estudio radiológico y confirmar si tenía lesionada alguna vértebra.

Nibali se cayó a cuatro kilómetros del final de la etapa por culpa de una moto de la policía que le alcanzó por detrás cuando trataba de responder a un ataque del británico Chris Froome (Sky), aunque él dijo: "No sé lo que pasó".

Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l’esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima���� — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 19 de julio de 2018

El ciclista confirmó su retirada en su cuenta de Twitter: "Hola, chicos. Estamos volviendo al hotel. Desafortunadamente el resultado del informe médico no es bueno, me han confirmado una fractura en la vértebra, mañana me volveré a casa para comenzar un período de recuperación. ¡ Gracias por todo vuestro apoyo demsotrado. ¡Hasta la próxima!"