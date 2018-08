Un templado Juan del Álamo sale a hombros en Íscar

Padilla al primero de su lote con el capote, echando el toro las manos por delante y sin poder bajarle las manos. Tomo una vara metiendo los riñones. Decidió no banderillear. Cogido con alfileres el de Los Eulogios no se prestó para la faena de muleta. El jerezano lo intentó con la mano a media altura pero el toro no tenía de donde sacar. Cumplidor Padilla, mato de estocada desprendida. Silencio

Algo más de fuelle transmitía el segundo de la tarde. JUAN del Álamo lo cuidó en los primeros tercios. Faena muy templada, con toques muy suaves y haciéndoselo todo muy de verdad. Del Álamo supo entender a su oponente dando la media distancia que pedía. Siempre muy bien llevado y empapado en la franela, con series por la derecha muy enganchadas. El epílogo por “bernardinas” hizo las delicias del respetable. Mató de estocada, siendo premiado con dos orejas

Con muchos pies salió al ruedo el primero del lote de Román. Buen saludo capotero con un toro que le costó centrarse en los engaños. En la faena de muleta, la cual brindó al público, Román estuvo decidido, con un toro encastado pero que se apagó pronto. No caló del todo en los tendidos. El valenciano lo intentó por ambos pitones estando voluntarioso. Mató de estocada tras un pinchazo sin soltar. Una oreja.

El segundo del lote de Padilla lo recibió con una larga cambiada en el tercio. Quitó por chicuelinas tras un puyazo. Bien con los garapullos haciendo las delicias del los iscarienses. Tras brindar al público, comenzó la faena pegado a tablas. Siempre en el tercio, hizo la faena donde pedía el toro. Sin fuerzas, se quedó corto por ambos pitones. Apenas tuvo opciones, Padilla lo intentó recurriendo al clásico arrimón. Media estocada que le valió. El público le premió en su despedida con una oreja cariñosa

Toro con cuajo, el quinto de la tarde. Tomo un gran puyazo. Del Álamo no dudó en brindar al respetable. Se venía de lejos en los primeros compases de faena. Al de Los Eulogios con un buen tranco, el mirobrigense lo hizo todo por abajo. Sin prisas, dándole tiempo y distancia y con la muleta muy colocada en la cadera. Faena larga, a un toro noble y encastado. Quizá el defecto de echar la cara arriba, pero que Del Álamo supo corregir. Finalizó la faena en las rayas de picadores con circulares muy jaleados. Lastima el fallo a espadas. Silenciada su labor injustamente.

Al que cerraba plaza Román lo recibió con el capote de manera bulliciosa. Toro terciado que recibió un puyazo, haciendo sonar el estribo. Faena que brindó al padre del novillero de Íscar, Darío Domínguez. Toro con guasa, echando la cara arriba al salir de la muleta. Más pendiente del torero que del engaño, se orientó rápidamente. Sabía lo que se dejaba atrás en todo momento. Aun así Román lo intentó sin fortuna.

FICHA DEL FESTEJO

Íscar (Valladolid), domingo 5 de agosto de 2018. 1ª de Feria. Algo más de media plaza.

Toros de Los Eulogios, bien presentados en líneas generales y de juego desigual. Manejables segundo y quinto. El resto, de menores posibilidades.

Juan José Padilla, silencio y oreja.

Juan del Álamo, dos orejas y silencio.

Román, oreja y silencio.