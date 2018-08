Sigue en cope.es el sorteo de la Feria de Otoño de Las Ventas

Once nombres para doce puestos. Esa es la apuesta de Plaza 1 que por primera vez no confeccionará las combinaciones de una feria taurina. La de Feria de Otoño. Dejará en manos de la suerte y el azar unos carteles que no tendrán el toque 'Casas'.

Los doce puestos saldrán de estos once toreros. Alejandro Talavante (máximo triunfador de San Isidro 2018), toreará dos tardes. Junto a él, estarán Emilio de Justo (torero revelación en la temporada y quién tuvo una extraordinaria actuación en la corrida del 10 de junio en San Isidro con toros de Victorino Martín, así como en Pamplona o Mont de Marsan entre otras), Luis David (oreja en San Isidro y Feria de Bilbao), Román (Puerta Grande en Las Ventas en 2017, así como triunfos en Valencia, Pamplona o Beziers entre otras), Fortes (oreja Domingo de Ramos con toros de Victorino Martín y vuelta al ruedo en San Isidro), Ginés Marín (triunfador San Isidro 2017 y destacado en San Isidro), Paco Ureña (oreja en San Isidro y torero con predilección de la afición de Madrid), David Mora (triunfador San Isidro 2016 y actuaciones destacadas a lo largo de esta temporada 2018 como en Valencia), Álvaro Lorenzo (Puerta Grande con tres orejas el Domingo de Ramos), Octavio Chacón (triunfó con la corrida de Saltillo en San Isidro dando una vuelta al ruedo tras fuerte petición y premio torero revelación San Isidro 2018, además de otra vuelta el 24 de junio), Diego Urdiales (ausente en San Isidro y uno de los toreros predilectos de la afición de Las Ventas).

Las ganaderías que entrarán en liza en otro bombo del sorteo son las de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo, Victoriano del Río y Adolfo Martín.

El sorteo, bajo notario, se está celebrando en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros de Las Ventas y está abierto al público.

En primer lugar se sortearán las corridas de toros a lidiar por Alejandro Talavante. Se utilizará un bombo con cuatro bolas, una por cada ganadería anunciada del que se harán dos extracciones.

Ubicados los puestos de Talavante, se sorteará al resto de 10 matadores. Se dispondrán dos bombos, un bombo de toreros y otro bombo de ganaderías.

En éste último se introducirán un total de 3 bolas por ganadería, a excepción de aquellas que ya cuenten en el cuadro con un lidiador (las dos donde haya caído Alejandro Talavante), en cuyo caso se introducirán 2 bolas.

Los dos bombos quedarán conformados con 10 bolas cada uno y se irán realizando extracciones dobles (torero y ganadería) hasta completar el cuadro de combinaciones.