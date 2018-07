Lagartijo y Rafael González vuelven este viernes a Las Ventas

Este viernes 13 se celebra la segunda novillada nocturna del verano en Las Ventas. La primera de las citas del "Cénate Las Ventas" fue el pasado viernes y reunió a cerca de 7000 personas que disfrutaron, no solamente de una noche de toros sino de los deliciosos productos de nuestra Comunicad preparados por las 15 carpas del mercado La Despensa de Madrid.

Para este viernes 13 un nuevo cartel lleno de interés para el aficionado. Novillos de Montealto para Lagartijo, Rafael González y la presentación de Dorian Canton. Las puertas de la plaza se abrirán a las 20:30 y la novillada comenzará a las 21:30. Hasta la 01:30 podrán disfrutar en las galerías de los tendidos altos y en las terrazas de la plaza de los diferentes puestos con productos madrileños.

El cordobés Lagartijo vuelve a Las Ventas tras su presentación hace justo un año: "Vuelvo muy mentalizado y responsabilizado. Soy consciente de la imagen que dejé y la que quiero dejar, los toreros pasamos por situaciones personales que son excusa pero la mente aporta un gran factor. Quiero escribir mi propia historia y me está costando, no me lo están poniendo fácil y eso también es bonito. Mi toreo lo defino como un concepto muy clásico a la verdad y a la entrega. Me fijo en toreros que me han marcado aunque sean distintos en el concepto".

Será el tercer compromiso de Rafael González en esta plaza y tanto en su presentación el pasado año como en este 15 de abril, en esos dos compromisos ha cortado oreja y cerca estuvo de abrir la Puerta Grande: "Vuelvo con muchas ganas y esperar redondear para poder abrir esa puerta. Cada uno madura y evoluciona en su toreo y eso traigo con respecto al pasado año. Sobre el papel, la de Montealto es la mejor novillada y deseo demostrar mi concepto fresco, con largura y con transmisión, me gusta expresar".