Juan José Padilla: “Me sorprendió y emocionó Pamplona, tan emotiva y cariñosa”

Días después de su triunfo en Pamplona la voz de Padilla al otro lado del teléfono suena emocionada al recordar la tarde del viernes. Era su despedida en Pamplona, esta es la temporada en la que el diestro dirá adiós a los ruedos, en su plaza, con la afición que tanto cariño y apoyo ha dado a Juan José desde sus inicios como torero.

Una tarde emotiva porque días antes Padilla había sufrido una espeluznante cogida en la plaza de Arévalo (Ávila) donde el toro le arrancó parte del cuero cabelludo. Afortunadamente nada grave, más de 40 puntos de sutura en la cabeza, y como él mismo nos contaba en COPE “ha sido más aparatoso que otra cosa”.

Desde el primer momento Padilla tenía claro que no iba a faltar a Pamplona, no podía faltar a esa cita tan importante para él, no tenía ninguna duda que cumpliría con su compromiso.

Y precisamente de esa tarde hablamos con el diestro que recuerda emocionado todavía, “me sorprendió Pamplona, tan emotiva, con esa pasión desbordada. En ningún momento concebía eso ni me lo imaginaba así”. La plaza se rompió cuando Juan José Padilla salió al ruedo para el paseíllo, en ese momento el público en pie gritaba el nombre de Padilla y el ya famosos cántico: “illa, illa, illa, Padilla maravilla”.

“Pamplona es mi plaza talismán, fue una tarde memorable y muy intensa”, sigue recordando Padilla.

Tras la calurosa ovación, el momento de la verdad, lidiar los dos toros de Jandilla que le tocaron en suerte y sobreponerse a todas esas emociones iniciales, tarea nada fácil. Y como nos cuenta Padilla “a pesar de todas esas emociones uno intenta evadirse y no dejarse llevar por el calor de la afición de Pamplona”.

“Tenía una responsabilidad muy grande, marcada por la inseguridad porque no estaba al 100% tras el percance y porque siempre tienes que tener en cuenta que juegas con la incertidumbre de cómo serán los toros, son impredecibles. Y la integridad necesaria para darlo todo. Esa es mi forma de entender el compromiso y la afición de esta plaza así lo valora siempre con su cariño y con su apoyo”.

Juan José Padilla salía a hombros junto a Roca Rey tras cortar tres orejas de la que para el diestro queda el recuerdo “del cariño y el apoyo de la afición de Pamplona, de una tarde marcada por muchos motivos. Una tarde que nunca me imaginé”, señala el torero.

Y esa incertidumbre que señalaba Padilla antes se debe a que el torero hizo un gran esfuerzo por estar en Pamplona, ya que sufría fuertes dolores de cabeza y como bien contaba no se encontraba al 100% pero como siempre dice “no voy de víctima ni quiero compasión alguna. Para mí era una tarde muy importante y tenía que darlo todo, por todos los que pagaron la entrada, por el respeto a ellos y también a todos los profesionales”.

Lo importante ahora es que la herida evoluciona muy bien, el domingo por la mañana se sometió a otra revisión por parte del doctor García Perla y en unos 10 días, más o menos, le serán retirados los puntos.

Se despidió Padilla de Pamplona, de su “plaza talismán, la que me encumbró a todas las ferias y la que me dio la oportunidad”, dice el torero.

Y es que Pamplona es Padilla y Padilla es Pamplona, y de nuevo su afición emocionó a Juan José Padilla con el cántico “Padilla quédate” que dejó sin palabras al torero al recordarlo días más tarde. “Me quedo con todo el cariño de la afición de Pamplona”, sentencia el diestro

Emociones que acompañarán a Padilla cada tarde de esta temporada en la que se despide y que en estos meses de julio y agosto se intensifica con sus próximos compromisos en Mont de Marsan, Santander, Gijón, Dax, Bilbao…