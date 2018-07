Jiménez, Navarrete y Juanito se citan este viernes en Las Ventas

Este viernes 20 de julio se celebra la tercera novillada nocturna del verano en Las Ventas, una cita que va cogiendo fuerza en la noche de los viernes en la capital. Más de 8000 personas acudieron la pasada semana a la plaza y mañana de nuevo, un cartel con muchos alicientes.

Novillos de Santa Teresa y Couto de Fornilhos para Ángel Jiménez, García Navarrete y Juanito. Las puertas de la plaza se abrirán a las 20:30 y la novillada comenzará a las 21:30. Hasta la 01:30 podrán disfrutar en las galerías de los tendidos altos y en las terrazas de la plaza de los diferentes puestos con productos madrileños en una nueva jornada del "Cénate Las Ventas".

Abrirá la noche Ángel Jiménez, que cortó una oreja en su presentación el pasado año y volvió en esta temporada el 15 de abril. Vuelve tras cortar una oreja en Sevilla con las ilusiones renovadas: "Esta nueva cita en Madrid la afronto con mucha ilusión y con muchas ganas de poder expresarme ante el público y la afición de Madrid. Los triunfos en plazas como Sevilla con tanta repercusión te hacen tener seguridad. Me estoy preparando como siempre. Vengo de torear en Céret pero ahora mismo busco que mi mente esté limpia y llegar limpio a Madrid. Espero que la novillada de un buen juego y que todos los que asistan se puedan divertir y que nosotros podamos mostrar nuestra tauromaquia".

García Navarrete sufrió una espeluznante cornada en el cuello el año pasado y este 29 de abril volvió a Madrid donde también fue cogido. Viene también de cortar en junio una oreja en Sevilla: “La tarde del 29 de abril está olvidada, lo malo se olvida y ahora viene lo bueno. Después de tantas operaciones y percances, el ver el premio de la oreja en Sevilla me da fuerza. La preparación para Madrid es la misma, se solucionan las carencias en las faenas pero llego muy responsabilizado. No he toreado nada de esta ganadería pero eso no importa, espero entender a mis dos animales y que salgan las cosas como quiero, que se vea el trabajo que llevo detrás”.

Juanito dio una vuelta al ruedo esta temporada en Las Ventas y el portugués vuelve a Madrid con una personalidad que le identifica: “Cada vez que uno torea en Madrid se entrega al máximo. Tengo un recuerdo bonito de mi tarde y hay que rematar. Hay dos toros y dos oportunidades de salir por la Puerta Grande. En julio hay pocas novilladas y hay que ganárselas en Madrid. Si uno quiere ser figura tiene que arrear y como mínimo voy a dejar lo que deben tener los novilleros, actitud”.