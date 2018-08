Dos novilleros conocidos y un debutante, este viernes en Las Ventas

Tras el éxito de público del ciclo de novilladas nocturnas de julio con el "Cénate Las Ventas", en el mes de agosto el aficionado podrá disfrutar de nuevo los viernes noche con novilleros destacados y un variado elenco ganadero.

Este viernes 10 de agosto será el turno de Carlos Ochoa, Marcos y la presentación de Diego Peseiro ante los novillos de Fernando Peña. Además para este viernes se cuenta con el aliciente de que con motivo del Día Internacional de la Juventud, Plaza 1 invitará a los jóvenes de hasta 16 años a la novillada. Para recoger la invitación, los jóvenes de hasta 16 años deberán presentar el DNI en las taquillas de la plaza de toros de Las Ventas.

La terna se muestra ilusionada de torear en Las Ventas. Para Carlos Ochoa será su tercer compromiso este año en Madrid. El 8 de abril dio una vuelta al ruedo tras lidiar a un novillo de Fuente Ymbro. También dejó muy buenas sensaciones en Sevilla: «Madrid es Madrid sea la época que sea. Ahora es un momento ideal para triunfar, porque quedan muchas cosas por cerrar aún. El hecho de que el público me exija me lo tomo bien, porque pienso que te exigen porque te esperan, y porque saben que puedes dar mucho de más de ti. Estoy trabajando cada día para que en la próxima cita puedan ver al mejor Carlos Ochoa. Fernando Peña es una ganadería muy contrastada y que está alcanzando un nivel muy alto. Tuve el privilegio de indultar un novillo de esta ganadería en Arganda del Rey y ojalá que mi idilio con este hierro vuelva a surgir en Madrid”.

Leer más Los menores de 16 años entrarán gratis este viernes a Las Ventas

Marcos se presentó en Madrid durante la pasada Feria de San Isidro, el 26 de mayo, con novillos Fuente Ymbro y regresa con las ideas claras: «Cuando te presentas en Madrid, y más en San Isidro, no sabes a lo que vienes. Las Ventas es la plaza más importante del mundo, y vienes con la incertidumbre de cómo será. Aunque ya he hecho el paseíllo aquí, ahora en agosto no cambian las cosas, la plaza sigue siendo la misma, el novillo es el mismo y la exigencia no creo que sea menos. Respecto a la ganadería de Fernando Peña, en los últimos años ha dado muchas opciones en Madrid y ha proporcionado muchos triunfos en plazas importantes. Es una de las ganaderías punteras en cuanto a novilladas».



El portugués Diego Peseiro se presenta en esta plaza. Su carrera se encuentra dirigida por el torero Ortega Cano y viene con ganas de darse a conocer en España: «Desde que quise ser torero siempre soñé con pisar Las Ventas. Estoy muy ilusionado y con ganas de que la gente me conozca y mostrar que Portugal tiene un torero importante. Es una oportunidad clave para mí. Me gusta mucho torear con el capote, me gusta hacer tercios de banderillas variados y con la muleta me gusta dar el pecho al toro y torear con mucha verdad y pureza. El maestro Ortega Cano me ha inculcado el arte, la colocación, la cintura y el concepto del toreo que a veces es difícil de conseguir en Portugal».