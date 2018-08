Diego Ventura regresará a ruedos mexicanos seis años después

Diego Ventura redondeará esta temporada la conmemoración del vigésimo aniversario de su alternativa regresando a México después de seis años para torear entre diez y doce corridas en las principales plazas y ferias del país azteca. Así lo ha decidido el propio jinete, quien, además, se llevará consigo a una decena de caballos de su cuadra habitual en España. “Tiene que ser así. México me enamoró desde la primera vez que lo visité y que toreé allí y es imposible que la celebración de los veinte años de mi alternativa sea completa si no vuelvo. Su gente, su afición es como yo: pasional y entregada, por eso me identifico tanto con México, por eso lo echo de menos y por eso he decidido volver esta temporada”, explica Diego. Será una campaña corta y muy selecta, con las plazas y las fechas muy escogidas.

En la decisión de Diego Ventura, y además de sus apoderados, los hermanos Lozano, han jugado un papel fundamental el torero azteca Alejandro Amaya y su padre, Jorge Hank, de quienes el rejoneador reconoce que “nos une una bonita y sincera amistad. Me han insistido mucho y me lo han facilitado todo para que pueda volver. Ante semejante generosidad como la suya, yo sólo podía aceptar”.

Diego fijará su cuartel general en el Rancho El Ciervo, en la ciudad de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, y propiedad de Francisco Funtanet, otro de los principales valedores de esta vuelta a México del rejoneador de La Puebla del Río junto al maestro Enrique Fraga. “Me ceden su casa y sus instalaciones para mis caballos y sé que estaré como en la mía. Son grandes amigos y así me lo vuelven a demostrar”, indica Diego Ventura.

El torero cigarrero no torea en México desde la temporada de 2012, si bien, es un país en el que caló a la perfección. “Cada año me llegan mensajes de amigos y de aficionados pidiéndome que volviera, pero, por una cosa o por otra, no ha podido ser. Hasta ahora. Y tengo tantas ganas de regresar y de que me vean en el momento de plenitud en el que estoy, que voy a llevar conmigo a diez caballos de mi cuadra habitual en España. Cuando llegue el momento, decidiré cuáles porque depende cómo se encuentre cada uno, pero para mí es muy importante llevarme parte de mi cuadra porque me consta que la afición mexicana también quiere disfrutar in situ de mis caballos”, señala Diego Ventura, quien se reconoce “muy ilusionado” por esta vuelta a México.