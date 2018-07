Setién, en Tiempo de Juego: "¿Ceballos? Nunca puedes decir que esté aparcado, nos encantaría que estuviera con nosotros"

En el tramo final de Tiempo de Juego de este domingo hemos hablado con el entrenador del Betis, Quique Setién, y con él hemos analizado la actualidad del equipo verdiblanco.

MARGEN DE CRECIMIENTO

"Eso vamos a verlo, en relación con el año pasado tenemos mucho terreno ganado. Llegarán jugadores nuevo que tendrán que meterse en nuestra dinámica. Pero esto no sé si se plasmará en resultados. Podemos ser optimistas porque el equipo puede seguir en la misma línea y vamos a intentar mejorar lo que hicimos el año pasado".

PRETEMPORADA

"Estamos muy contentos y estamos trabajando cosas que después durante la temporada no vamos a tener tiempo. También hay jugadores del filial y así también vemos si nos vale con lo que tenemos o no".

MEJOR QUE EL AÑO PASADO

"Tenemos que demostrarlo y llevar la cosa a la práctica. Hemos perdido a un jugador importante como Fabián y con él sabíamos que iba a rendir a un nivel muy bueno".

FABIÁN

"Lo único que puedo dar es mi opinión y yo no estoy en su cabeza, solamente puedo darle mi experiencia. No sé si se ha sido un buen momento o no, igual podría haber esperado uno o dos años más en este equipo donde iba a seguir creciendo, y con la edad que tiene...pero el entorno, la forma de pensar..."

REFORZAR DELANTERA

"Estamos contentos, pero mientras que esté el mercado abierto no sabes si va a venir algún equipo a pagar la cláusula de algún jugador".

CEBALLOS

"Nunca puedes decir que esté aparcado y nos encantaría que estuviera con nosotros al igual que queremos a otros futbolistas y en este equipo garantizamos pasarlo bien y disfrutar. Vienes a trabajar por la mañana con mucha alegría".

SELECCIONADOR

"No pensé que me iban a llamar ni le di muchas vueltas a la situación. Me halaga que la gente piense que pueda ser seleccionador. Tengo contrato con el Betis y no habría lugar a otra cosa. Entrenar a la selección siempre será un orgullo y ahora no se daba las circunstancias. Luis Enrique lo hará muy bien".