¿Qué lugar es especial para Paco González?

Cuando estamos a escasos días de que comience la nueva temporada de La Liga, Paco González vuelve para dirigir ‘Tiempo de Juego’, pero como aún hay muchos que están de vacaciones, decidimos preguntar al presentador del programa líder de la radio deportiva por un lugar especial en el que pasar estos días de agosto.

González lo tiene claro, recomienda el restaurante de un amigo suyo. Lleva 15 años recomendando el mismo sitio. Se trata del ‘Timón de Roche’ de su amigo “Súper Paco”, situado en Roche, una localidad que se encuentra en la costa de Cádiz, entre Conil de la Frontera y Santi Petri.

En el Timon de Roche Juanma Castaño, Paco Gonzalez y el gran Paquito pic.twitter.com/lwj2JAw2c8 — Carlos Medina (@CarlosMedinaLap) 19 de julio de 2014

El propietario del restaurante es “Súper Paco”, Francisco Ruiz Brenes, portero histórico del Sevilla y del Cádiz. Su local es uno de los atractivos gastronómicos de la provincia gaditana y el entorno en el que se encuentra es inmejorable.

Imagen del restaurante 'Timón de Roche' | Tripadvisor



“Para mí es un sitio increíble, un paraíso. Me encanta comer al aire libre y ver el mar. Es un rinconcito que además está escondido del viento por si hay levante. Además, se come de maravilla. Yo me pasaría mi vida allí”, destaca Paco González.

Así son las playas que podemos encontrar en el entorno del restaurante.