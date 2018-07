El Real Madrid ve imposible hacerse con Neymar a día de hoy; Kane no está en los planes; James no será repescado; el Chelsea cierra la puerta a Hazard

TIEMPO DE JUEGO

Paco González ha informado sobre los planes futuros del Real Madrid en cuanto al mercado de fichajes. El director de Tiempo de Juego ha señalado que el delantero del Tottenham no está en los planes del equipo blanco. Sobre Neymar, Paco González ha señalado que desde el Real Madrid lo ven imposible a día de hoy. James no será repescado por el club de Chamartín, pero tiene una temporada más para ejercer la cláusula de recompra. Y sobre Hazard, a pesar de las declaraciones del jugador belga este sábado, tiene las puertas cerradas del Chelsea. Desde Londres avisaron al representante que tenían que decir antes de abril que querían irse, como no lo hicieron, le cierran la puerta de salida.