“Con familia y sol”, así es un día en las vacaciones de Paco González

El director de 'Tiempo de Juego' finaliza una temporada llena de éxitos con el programa deportivo mejor valorado de la radio española. Este verano ha sido especial porque se ha celebrado el Mundial de Rusia y por tanto, los comunicadores deportivos han tenido que prolongar su descanso. Las competiciones no paran y el primer evento importante de la temporada tendrá lugar el próximo 12 de agosto con la Supercopa de España entre Barça y Sevilla. Una semana después arrancará La Liga en nuestro país, y Paco González volverá para presentar el programa.

Paco González: "Ser líder lleva una responsabilidad mayor, y pensé que tengo que dar las gracias y pedir perdón"

https://t.co/v850cYkbIJ pic.twitter.com/tpfCe5RurZ — Tiempo de Juego (@tjcope) 19 de abril de 2017

'Tiempo de Juego' sigue siendo el gran referente de la radio deportiva. El programa de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama se sigue imponiendo a sus rivales en las tardes de los sábados y los domingos. Según los datos publicados este miércoles por el Estudio General de Medios (EGM), el espacio deportivo de COPE lidera los sábados ininterrumpidamente desde las 16:00 hasta las 22:00h. y los domingos desde las 15:30 hasta las 22:30h. Es, además, el programa más escuchado en 22 de las 50 provincias de España. Estos datos confirman la sensacional temporada del equipo de deportes. En los datos globales, el programa de Paco, Pepe y Lama registra 1.359.000 oyentes.



Antes de escaparse de vacaciones, conseguimos hablar con Paco González y así responde el presentador de 'Tiempo de Juego'.



¿Cómo sueles pasar tus vacaciones?

-Paco: “Mis vacaciones son familia y sol. Son comidas y cenas al aire libre con mi familia y si puede ser en la playa mejor. Estos días me gusta levantarme tarde y acostarme tarde, y por supuesto leer algún buen libro para dormirme. Es descansar y desconectar”





¿Dónde sueles veranear?

-Paco: “Siempre hacemos un viaje al extranjero para conocer algún país en el que no hayamos estado, y luego vamos mucho a Cádiz”.



¿Por qué Cádiz?

-Paco: “Para mí, tienen las mejores playas de España. Las playas del norte son maravillosas, las de la Costa Brava son increíbles, al igual que las de Baleares o las del Levante, pero a mí me encantan las playas anchas. Kilómetros y kilómetros que puedes hacer andando de los que puedes disfrutar en Cádiz. Además tengo una debilidad con la gente de Cádiz, me llevo bien con todos”.



¿Haces deporte durante tus vacaciones?

-Paco: “Nada de nada. Yo juego dos partidos de fútbol cada semana durante la temporada, pero en vacaciones no hago nada.



¿Desconectas de la actualidad?

-Paco: “Si me voy al extranjero sí. Intento no abrir ni los periódicos ni conectar radios, pero en España es difícil. Pero si es un verano con fichajes pendientes, es difícil desconectar”.



¿A dónde no te irías de vacaciones?

-Paco: “No me voy a un sitio frío ni a tiro. Una vez planeamos ir a Islandia y me dijeron que en verano había 21 grados. Para mí esa temperatura es ir en plumas, porque soy muy friolero... Yo he ido con un plumas por Las Vegas a 42 grados. A mí no me estorba con esa temperatura”, dice entre risas.



Durante esta temporada, Paco Gónzalez y Juanma Castaño nos han desvelado sus mejores momentos en la radio. Podéis verlo a continuación.