Anabel Medina se retirará después del US Open

Anabel Medina, capitana de la selección española de la Copa Federación de tenis, pondrá fin a su carrera como jugadora en el torneo de dobles del próximo US Open, que comenzará el 27 de agosto en Nueva York.

"Voy a estar siempre vinculada al tenis", prometió Medina, que continuará con la capitanía pero que no puede seguir jugando porque "aunque, mucho mejor", no está "recuperada al 100% del hombro".

La jugadora valenciana, que el día 31 cumplirá 36 años, se retira con 39 títulos, 11 individuales y el resto en dobles, entre ellos dos Roland Garros.

En las últimas temporadas solo ha jugado torneos de dobles, con Arantxa Parra como compañera.

Medina anunció su decisión en la sede madrileña del Consejo Superior de Deportes (CSD), acompañada por su presidenta, María José Rienda, y por el de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz.

"Es el momento de cerrar una etapa y decir adiós. Solo queda recordar lo bonito que ha sido el camino", dijo la jugadora, que recordó su primera retirada en 2016, tras disputar en Río de Janeiro sus cuartos Juegos Olímpicos, por su lesión de hombro.

"Quería retirarme jugando, no por una lesión, y por eso tomé la decisión de volver (...). Pero, aunque estoy mucho mejor, no estoy al cien por cien y no quiero perjudicar a mi compañera de dobles. Por eso he decidido poner fin a mi carrera en Nueva York en el US Open", señaló la tenista.

Medina tuvo palabras de enorme cariño hacia sus dos principales aliadas en la pista, Virginia Ruano, con la que ganó la medalla de plata olímpica en los Juegos de Pekín 2008 y los torneos de Roland Garros en 2008 y 2009, y Arantxa Parra, su pareja habitual desde 2015.

En 2014 abandonó los torneos individuales.

Durante su primera retirada ejerció de entrenadora de la jugadora letona Jelena Ostapenko, que ganó con ella en 2016 Roland Garros.

Medina asumió la capitanía de la selección española de la Copa Federación el 1 de enero de 2018, en sustitución de Conchita Martínez.