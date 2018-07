El surrealista comentario de este chico en "First Dates" a la hora de pagar

El programa de citas First Dates sigue contando con momentos que dejan sin palabras a los espectadores, y es que no es para menos. Anoche emitió una cita donde el hombre sorprendió a su cita, a la propia camarera y a los que estaban detrás de la pequeña pantalla.

Tras la cena, llega el momento de pagar la cuenta, y esto puede generar -en ocasiones- un tira y afloja entre los comensales, por ver si paga cada uno su parte de la cena o bien invita el uno al otro. Esos pensamientos fueron probablemente los que le rondaron por la cabeza a los comensales de ayer cuando la camarera del programa llevó la cuenta a la mesa.

Jacinto y Katherin -los protagonistas de la cita- pasaron una buena velada hasta el final, ya que se vivió un momento un tanto surrealista. Y es que Jacinto quiso invitar a su acompañante, pero finalmente, no fue así.

“Invito yo, invito yo”, indicó mientras introducía los billetes en el bote de la cuenta acercándoselo a la camarera. “Son 15 cada uno, ¿eh?”, le dijo ésta. “Sí, aquí tienes los 30”, señaló Jacinto. “¡Aquí hay 15!”, tuvo que insistirle la camarera.

Ante la incredulidad de los hechos, a Jacinto no le quedó otra que admitir: “que no tengo más aquí, si no te invitaba”. “Haberte callado y te lo daba luego”, sentenció la camarera.

Pero este gesto de mal gusto, no fue considerado importante para Katherin, que dijo que volvería a tener una segunda cita con él.