Rober Bodegas denuncia "400 amenazas de muerte" por contar chistes de gitanos

El humorista gallego Rober Bodegas ha asegurado hoy en redes sociales que ha recibido "más de 400 amenazas de muerte" después de que se recuperara en redes sociales el vídeo de un antiguo monólogo suyo con chistes sobre gitanos, lo que le ha costado una denuncia de la Sociedad Gitana España.

Aunque se trata de un monólogo emitido hace unos dos años en el programa "Central de cómicos" del canal Comedy Central, ha sido ahora cuando se ha despertado la polémica en redes sociales y ha provocado que la Sociedad Gitana Española presentase hoy una denuncia en un juzgado de Madrid por "parodiar" al pueblo gitano con "un lenguaje más que soez y sobre todo ofensivo".

Consideran sus palabras un "ataque directo" a sus costumbres y un acto "de racismo, xenófobo y que genera odio hacia las personas de nuestra etnia".

Su presidente, Sinaí Giménez, ha colgado en Twitter una imagen de este escrito, en el que piden también que teatros y cadenas de televisión "recriminen públicamente a este señor y que sea vetado en sus contrataciones".

Rober Bodegas, integrante del dúo humorístico Pantomima Full, ha colgado en su cuenta de Twitter un comunicado en el que pide disculpas "a todas las personas que se hayan sentido ofendidas, tanto entre su comunidad como fuera de ella".

Dice que "la provocación forma parte" de su trabajo y que no es la primera vez que sus chistes generan "reacciones encontradas", aunque asegura que a él no le ofende "ningún chiste" pero comprende que "no todo el mundo afronta el humor de la misma manera".

"En vista de las más de 400 amenazas de muerte recibidas en estos días por personas ofendidas, así como la organización de batidas para buscarme y servir venganza, además de los miles de insultos, veo y comprendo el error cometido. Y por eso me reitero en mis disculpas", añade en el comunicado.

Bodegas, que está estos días en Centroamérica, ha asegurado que ha pedido al canal que retire el vídeo y ha anunciado que no presentará denuncias, siempre que "se dé este asunto por zanjado de manera cordial".

Desde Viacomm, el grupo de comunicación propietario de Comedy Central, no han querido hacer declaraciones al respecto, si bien Efe ha podido comprobar que el vídeo ya no figura en ninguno de sus canales oficiales.