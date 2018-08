¿Qué fue de los protagonistas de Lizzie McGuire?

Lizzie McGuire fue una popular serie de televisión estadounidense de Disney Channel protagonizada por la actriz, empresaria y cantante Hilary Duff. Su último capítulo en 2004, y el destino de los distintos actores de la serie ha sido muy desigual. Su protagonista es quien ha tenido una mayor proyección tras su conclusión. Duff continuó realizando películas como “Una cenicienta moderna” o “Doce en casa”, pero finalmente decidió centrarse en su carrera como cantante. Hillary ha sacado en total seis discos en los que se encuentran éxitos internacionales como “Wake up”, “Fly” o “Come clean”. Con el paso de los años, su protagonismo en el terreno musical fue disminuyendo y Hillary decidió volver a la interpretación. Uno de los papeles más destacados que realizó fue el de Olivia Burke en “Gossip Girl”. Actualmente, es una de las protagonistas de la serie “Younger” del creador de “Sexo en Nueva York” la cual ya lleva 5 temporadas en antena.

En el terreno personal, Duff contrajo matrimonio en 2010 después de 3 años de relación con el jugador de hockey Mike Comrie, con quien 2 años más tarde tendría a su hijo Luca. Pero el amor solo duró 4 años más y en 2016 la cantante se divorció de su marido. Un año después conocería a Matthew Koma, músico, cantante, productor y compositor con quien mantiene una relación actualmente y espera una hija.

Matt McGuire, el hermano pequeño que traía de cabeza a Lizzie era encarnado por Jake Thomas. Tras finalizar la ficción pudimos ver a Jake en la serie de Disney Channel “Cory en la Casa Blanca” un spin-off de la exitosa “Raven”. Ha seguido presente en el mundo de la actuación, pero de manera intermitente con apariciones en capítulos de series como “CSI: Miami” o “Mentes criminales”.

También intentó hacer sus pinitos en la música y en 2006 lanzó un disco, pero por desgracia no tuvo una gran repercusión. Finalmente, Jake ha encontrado una pasión más fuerte que la actuación, la fotografía. Decidió estudiar esta disciplina y actualmente a sus 28 años compagina estas dos profesiones, aunque centrándose más en la segunda.

Gordo es el mejor amigo de Lizzie. A este personaje bonachón, listo y adorable le dio vida Adam Lamberg. El ex-actor fue el único que después de Lizzie McGuire abandonó por completo el mundo de la interpretación. Es el que lleva más en privado su vida y el que más ha intentado alejarse del foco mediático, eliminandose hasta sus cuentas en redes sociales. En 2008 se licenció en Geografía por la Universidad de California en Berkeley. Hoy en día tiene 33 años y es profesor del Irish Arts Center de Nueva York.

Miranda, la amiga inseparable de Lizzie. La aparición de la actriz Lalaine en la serie disminuyó en la última temporada y hasta desapareció por completo en la película Lizzie Superstar. Pero al contrario de lo que se pudiera pensar se contó con ella para un spin-off de Lizzie McGuire. Este trataría sobre la hermana pequeña de Miranda (a quién daría vida Selena Gómez) y se llamaría “What’s Steveie Thinking?”, por desgracia, a pesar de tener grabado el piloto la serie fue cancelada.

Lalaine decidió centrarse en su faceta musical, lanzando varias canciones interpretadas por ella y hasta un disco titulado “Inside Story”. Pero ninguno de sus trabajos llamó la atención del público, por lo que volvió a interpretar papeles secundarios en algunas producciones como “Easy A”.

Su carrera artística en alguna ocasión ha sido eclipsada por su vida personal. Varias veces ha sido detenida por la policía al estar en posesión de drogas, en concreto metanfetaminas. Actualmente tiene 30 años.

Jo McGuire, la divertida madre de la familia. Hallie Todd (56 años hoy en día) ya contaba con una estable carrera en el séptimo arte, después de “Lizzie McGuire” protagonizó con frecuencia anuncios y participó en la serie “The Crime”. Pero la actriz no solo se quedó en el terreno de la interpretación, cofundó la productoras de cine House Media y Hallie todd Studios, además de un conservatorio de artes escénicas y escribir 2 libros para jóvenes actores y sus padres.

Sam McGuire, el padre despistado. Robert Carradine proviene de una gran familia de actores, su hermano David Carradine interpreta al famoso Bill en la película de Tarantino “Kill Bill”. El actor siguió en el mundo de la interpretación realizando series y películas, hasta apareció en la gran pantalla al lado de Leonardo DiCaprio y Jaimie Foxx. En la actualidad Robert tiene 64 años y también es productor de proyectos audiovisuales.

