Portazo de Universal a Thalía, la única triunfita que se queda sin apoyo de la discográfica

Los concursantes de la última edición de Operación Triunfo ya se han puesto manos a la obra encaminando su futuro musical como solistas. Muchos de ellos ya cuentan con sus propios temas como es el caso de Miriam, Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Roi, Mireya o Mimi, mientras que otros están trabajando en sus próximos proyectos de la discográfica Universal Music. Todos los concursantes firmaron un contrato con esta empresa con el que, como mínimo, iban trabajar publicando un single. Todos menos Thalía Garrido.

La exconcursante abandonó la academia convirtiéndose en la tercera expulsada de la edición y es una de las que menos followers en sus redes con 70 mil seguidores. A pesar de no ser la que menos cifras tiene -Juan Antonio cuenta con 61 mil seguidores- este bajo número de fans podría ser el motivo por el que la discográfica ha preferido prescindir de ella y es que comparado con sus compañeros -como Amaia con 800 mil seguidores o Aitana con 1,2 millones- se puede predecir que un single de la extremeña no tendría la misma repercusión.

Otro detalle que da cuenta de la desigualdad que hay entre concursantes es que Cáceres, la ciudad donde nació la triunfita, es la única que no está incluida en la gira de Operación Triunfo, mientras que el resto de ciudades donde han nacido o residen los concursantes sí forman parte de la ruta.

La cantante no ha dudado en hablar por primera vez tras ser rechazada por Universal a través de su cuenta de Instagram. Vía stories comentaba: "Hola familia, hoy es el día que más me he emocionado y quiero deciros que si hay algo en vuestra vida que os haga daño no dejéis que pueda con vosotros. Sois más fuertes que eso. No somos marionetas, tenemos nuestra propia opinión y decidimos... Como os digo siempre creer en vosotros mismos y no dejéis que nada ni nadie os cambie. Os quiero un montón".

Muchos de los seguidores de Operación Triunfo se han pronunciado tras escuchar las palabras de Thalía y han manifestado por Twitter no estar nada de acuerdo con la decisión de la discográfica. Los fans han hecho viral el hasthag #ContigoThalía con el que envían bellas palabras y mensajes de apoyo a la cantante y manifiestan que todos los triunfitos son iguales y por tanto todos merecen las mismas condiciones.