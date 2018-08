Mónica Naranjo no formará parte del jurado del nuevo 'OT'

Baja sensible en la esperadísima nueva edición de "OT". A través de sus redes sociales, la cantante Mónica Naranjo ha confirmado que no formará parte del jurado del famoso talent-show debido a sus compromisos profesionales. "Como ya adelanté en prensa hace semanas, finalmente no formaré parte del jurado en la próxima edición de OT. Mucha suerte a todo el equipo", ha escrito la artista.

Como ya adelanté en prensa hace semanas, finalmente no formaré parte del jurado en la próxima edición de OT. Mucha suerte a todo el equipo!!! ������ — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 23 de agosto de 2018

De este modo, el rostro más popular del trío de expertos se apea de la nueva edición del concurso. Sí seguirán ocupando sus sillas Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, los otros dos jueces de OT.

A la baja de Mónica Naranjo se suma también la de los 'Javis' como profesores de la academia. Javier Calvo y Javier Ambrossi no repetirán como maestros de interpretación debido a sus proyectos profesionales. La actriz Itziar Castro ("Pieles", "Vis a vis"), sería la sustituta para ambos, aunque TVE todavía no ha dado detalles de qué profesores formarán parte de este nuevo proyecto. Lo único seguro hasta el momento es que Roberto Leal será de nuevo el presentador del concurso y que uno de los nuevos triunfitos podría representar a España en el festival de Eurovisión que se celebrará en Israel el próximo mes de mayo. Amaia y Alfred concursaron en la edición de 2018 y quedaron en el puesto 23 con el tema "Tu canción".