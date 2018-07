La frase del abogado de La Manada que enciende las redes sociales

Ayer Telecinco estaba de estreno, y es que el presetandor Jordi González, presentó el nuevo programa llamado “Hechos Reales”, tratando así temas de actualidad. Asimismo, anoche contaron con un invitado, que ya todos conocemos, y no es otro que Agustín Martínez, el abogado de cuatro de los miembros de La Manada -los jóvenes que abusaron de una joven en los Sanfermines de hace ya 2 años-.

Al poco de conectar con el abogado, la polémica ya estuvo servida en toda su intervención. Y es que sus palabras no fueron las apropiadas para los espectadores, que no dudaron ni un instante en reaccionar a través de Twitter, atacando así al nuevo programa de Jordi González y al ya “televisivo” abogado.

Aquí dejamos el comentario de Agustín Martínez, el letrado que generó la polémica: “Desde el minuto uno de este procedimiento se han saltado la presunción de inocencia y han considerado que son culpables, exactamente igual de absurdo puede resultar el concepto yo sí te creo como el concepto yo no te creo”.

La presencia del letrado en el programa de televisión ha sido indignante para muchos, y así lo pudimos ver mediante el hashtag Hechos Reales (#HechosReales).

Al abogado de la manada ,yo sí te creo, quiere decir que nosotros creemos que ella no quería que la violasen, no es no y callar no quiere decir Si #HechosReales