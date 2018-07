David Bustamante y Yana Olina, ganadores de 'Bailando con las estrellas'

Tres coreografías le han valido a la pareja formada por David Bustamante y Yana Olina para ganar la primera temporada de 'Bailando con las estrellas'. Los segundos clasificados del concurso, la influencer Patry Jordán y el bailarín Rubén Salvado, no han conseguido batir a los grandes favoritos del público que, además, se han llevado los halagos del jurado. Joaquín Cortés, que aseguró antes del estreno del concurso que accedió a participar en él porque se trataba del primer proyecto televisivo que realmente le gustaba, ha reconocido tras el segundo baile de la pareja ganadora que la mejoría era evidente: "se ve profesionalidad en el baile".

Los temas escogidos para los bailes de Bustamante y Yana Olina han sido un tango con 'Set fire to the rain', de Adele; un chachachá con 'The time of my life' de Dirty Dancing y un free style con 'The Phoenix' de Fall Out Boy. Tras realizar la última coreografía que acompañaba a esta canción, Moira Chapman, miembro del jurado, ha alabado la actuación del cantante y la bailarina: "¡Qué manera de terminar una gala! Me parece un final glorioso para el programa". Una gala en la que también ha sido reconocido el trabajo de los terceros clasificados, el humorista Manu Sánchez junto a Mireya Arizmendi.

La gala ha gozado de un buen ritmo narrativo, pero los datos de audiencia a partir de las 8:00 cuando Kantar Media libere los datos de la jornada. El programa, que se estrenó el pasado 15 de mayo con el 13,4% de cuota de pantalla, ha culminado con la actuación de la finalista de Operación Triunfo 2017, Miriam Rodríguez. Tras revelar el nombre de la pareja ganadora, los presentadores, Roberto Leal y Rocío Muñoz, han agradecido a los espectadores haber permanecido atentos al programa "porque ahora la televisión está pasando por horas muy malas", en lo que ha parecido ser una crítica hacia los contenidos de las cadenas de la competencia. Con unos datos de audiencia bastante notorios para La 1, la segunda temporada del programa producido por Gestmusic parece apuntar a una segunda temporada para el próximo año.