Q12, el concurso gratuito de móvil que seduce a miles de españoles por sus premios económicos

El formato de los juegos móviles en directo ya ha llegado a España. Y lo hace gracias a Q12, una aplicación que permite al usuario participar en un concurso diario, en directo y gratuito que se compone de tan solo 12 preguntas. Las cuales versan de multitud de temáticas. Desde cultura y actualidad básica hasta asuntos de deporte y arte. Y, aunque no lo creamos, no entrañan un gran dificultad. Sin embargo, abarcan una gran variedad de materias.

Q12 no solo ofrece un espacio donde poner a prueba tus conocimientos o los de tu familia, tampoco requiere de un pago económico para entrar. No obstante, el atractivo principal es el suculento premio. No por la cantidad, pero sí porque al usuario no le cuesta nada concursar por ella. Q12 se emite en directo todos los días a las 22:00 (hora española) y reúne cerca de 10.000 personas detrás de las pantallas. El premio diario es de 250 euros. Aunque durante la semana se acumula la cuantía de los programas intersemanales para que en el streaming del domingo haya una mayor recompensa (1.000 €).

Este domingo a las 10 p.m CEST te traemos 3.000€ ¡No te lo puedes perder! Descarga ahora la aplicación en tu móvil, responde nuestras 12 preguntas, diviértete y gana. ¡Es GRATIS! ���� pic.twitter.com/bU9InpwAC6 — Q12Trivia (@Q12Trivia) 13 de julio de 2018

El concurso es dinámico, dura en torno a 15 minutos y comienza tras la explicación de un presentador de las bases del programa en directo, momento en el que se lanza la primera cuestión y, por consiguiente, se cierra la entrada de más concursantes. Las preguntas tienen tres posibles respuestas y el usuario cuenta con diez segundos que se empiezan a descontar desde el momento en el que el presentador anuncia la pregunta.

Tiempo escaso que puede provocar que te equivoques o que, incluso, te precipites o no llegues a contestar. Si eso ocurriera estarías fuera del concurso de ese día. Las respuestas, por tanto, son eliminatorias. De esta forma, la cantidad de gente que participa desciende conforme transcurren las preguntas y solo entre las personas que hayan llegado a acertar la última se repartirá la suma económica de cada día.

Q12 y su nuevo formato han creado una narrativa hasta ahora desconocida en España que aúna entretenimiento, tensión y emoción, además, claro, de ese sustento económico que hace tan atractivo el programa. Y pese a que es de participación individual, no hay inconvenientes a que os unáis con vuestra familia o amigos para ampliar las posibilidades de acertar. Por lo tanto, no solo te diviertes tú, sino todo el que te ayude. Q12 ha llegado para quedarse y revolucionar el ecosistema no solo de las aplicaciones móviles, sino, incluso de los concursos televisivos.