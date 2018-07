La CE multa a Google con 4.343 millones de euros

La Comisión Europea (CE) ha impuesto hoy a Google una multa de 4.343 millones de euros. La empresa estadounidense ha sido sancionada por ejercer prácticas ilegales con su sistema operativo para teléfonos móviles Android con el fin de reforzar el dominio de su buscador, la mayor sanción infligida en la historia del regulador comunitario. Google tendrá 90 días para hacer efectivos los cambios o el Ejecutivo le impondrá más multas.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha declarado que Google “ha usado Android como vehículo para cimentar su dominio como motor de búsqueda”. Tras tres años de investigación, la Comisión Europea ha determinado que Google obliga la instalación por defecto de sus aplicaciones, Google Chrome y Google Search, en terminales Android. Y, además, que esta última fuese el servicio de búsqueda por defecto, a cambio de conceder licencias de determinados servicios.

La CE ha destacado que Google también restringía a los fabricantes a crear aplicaciones basadas en el código base abierto de Android. Según Vestager, los fabricantes que quisieran obtener las aplicaciones y los servicios de Google, como Google Search y la Play Store, en su dispositivo debían acordar con Google no desarrollar ninguna aplicación para esos sistemas operativos. Una técnica que la comisaria ha denunciado como "abusiva".

Con esta medida, la comisaria Vestager ha declarado que impiden que Google controle "qué aplicaciones de búsqueda pueden instalar", o "qué sistema operativo de Google pueden usar". La comisaria ha afirmado que el dinero "será devuelto a los estados miembros de la Unión Europea". Vestanger ha respondido también a las declaraciones de Trump que la acusaban de odiar a los Estados Unidos, la comisaria ha dicho que a ella le gustan "mucho los Estados Unidos".

