¿Juegas o vas a jugar al Fortnite? Estos consejos de la Policía te interesan

Si eres jugador habitual de Fortnite ya lo sabrás, pero si eres nuevo y te vas a sentar por primera vez a jugarlo, puede que te interese mucho lo que la Policía ha colgado en su perfil de Twitter: consejos para disfrutarlo con seguridad, es decir, que no te den gato por liebre o sorpresas desagradables:

¿Enganchado al #Fortnite?

Te damos claves para jugar con #seguridad:

☑️Cuidado con “paVos” gratis o más baratos que en web oficial

☑️Activa doble autenticación en: Cuenta > Contraseña y seguridad

☑️Es gratuito, que no te cobren por descargarlo pic.twitter.com/152GE07S2e — Policía Nacional (@policia) 31 de julio de 2018

Podría parecer que estos consejos son muy 'básicos', pero lo cierto es que cada vez más personas se intentan aprovechar no solo de los recién llegados sino también de muchos usuarios que, con tal de avanzar rápidamente y conseguir más mejoras y personalización, son capaces de coger 'atajos' para superar rápidamente a los rivales.

Los juegos multijugador online tienen cada día más éxito, véase ejemplos como Call of Duty, Battlefield, GTA V, Counter Strike, World of Warcraft (WoW) o League of Legends (LoL), cuyos usuarios pueden jugar gratis pero a cambio de avanzar más lentamente en las posibilidades de personalización y de conseguir mejores armas e ítems. Es cuando se invierte dinero real cuando se consiguen los mejores objetos de la forma más rápida, aunque jugar sigue siendo gratis.





A raíz de esa posibilidad de invertir dinero real surgen continuamente timos por parte de otros usuarios y también de sitios webs que ofrecen supuestos chollos: grandes objetos y mejoras por muy poco dinero. En esos casos lo mejor es dar parte a la distribuidora del juego y a la Policía.