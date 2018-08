Instagram y Facebook incluyen opciones para controlar su tiempo de uso

Las redes sociales Instagram y Facebook incorporarán a partir de ahora una serie de herramientas para que el usuario tenga un mayor control y administre el tiempo que dedica a su uso.

Las opciones nuevas son: un panel de actividad en el que aparece el tiempo que el usuario dedica cada día a la red social, una opción para delimitar el tiempo diario de uso -la aplicación envía un mensaje cuando se sobrepasa- y la posibilidad de limitar las notificaciones.

"Ayudando a las personas a ver el tiempo que pasan en nuestra aplicación también les ayudamos a tomar decisiones sobre cómo gestionar ese tiempo", explica en una nota de la red social, la directora de asuntos públicos de Facebook en España y Portugal, Natalia Basterrechea.

"Es nuestra responsabilidad hablar abiertamente sobre cómo el tiempo en Internet afecta a las personas y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Estas nuevas herramientas son un primer paso importante y nos comprometemos a seguir trabajando para fomentar comunidades seguras, amables y solidarias para todos", señala la compañía en una nota.

Para el desarrollo de estas herramientas ambas redes sociales han trabajado organizaciones de salud mental y personas que han tenido algún tipo de experiencia personal con el suicidio.

Las nuevas herramientas son accesibles desde las páginas de configuración de las dos aplicaciones, en Instagram, en el apartado "Tu Actividad" y, en Facebook en "Tu Tiempo en Facebook".

Recientemente, Apple también anunció que el sistema operativo iOS 12 incluiría varias funciones para controlar el uso razonable de los dispositivos y que están diseñadas para evitar la dependencia o el abuso de los aparatos o para controlar el empleo que hacen de ellos los más pequeños.

Las funciones de la compañía de la manzana incluyen modos como "Do Not Disturb" (No molestar) o "Screen Time", que regula el tiempo máximo que puedes dedicar a una aplicación concreta.