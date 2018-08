La Inteligencia Artificial ya es capaz de ganar a un equipo semiprofesional de videojuegos

Que la Inteligencia Artificial (IA) va a llegar a nuestras vidas es un hecho. Muchas empresas están desarrollando proyectos para incorporarlas a sus productos, de manera que cada vez se más autónoma y nos mejore la calidad de vida. Desde el mismo corrector ortográfico, hasta los coches autónomos, pasando por asistentes virtuales que trabajan para conocerte mejor de lo que te conoces a tí mismo, y por el reconocimiento facial, por poner algunos ejemplos.

Uno de los grandes peligros de la IA es la libertad que le demos. El propio Stephen Hawkings avisó de este peligro: "El éxito en la creación de la inteligencia artificial podrá ser el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente también sería el último, a menos de que aprendamos cómo evitar los riesgos".

Parecía prever lo que le iba a pasa a Facebook. La empresa de Mark Zuckerberg tuvo que cerrar un proyecto que estaba desarrollando porque dos robots con inteligencia propia comenzaron a hablar en un idioma creado por ellos mismos, y que los ingenieros no podían comprender. ¿La mejor solución? Cortar por lo sano, apagar los robots y no encenderlos hasta que seamos capaces de comprender lo que pasaba.

OPENAI

Elon Musk, fundador de Tesla y Space X, fue uno de los más pesimistas sobre el futuro de la humanidad con la IA pero decidió encabezar la misión para desarrollar una inteligencia artificial segura. Musk se unió con otros empresarios de Silicon Valley, como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y considerado como “el inversor privado con más éxito durante la década pasada”, o Peter Thiel, cofundador de Paypal y uno de los primeros inversores de Facebook, entre otros nombres.

Tal y como se describe en su web, “OpenAI es una compañía de investigación de IA sin fines de lucro que descubre y establece el camino hacia una inteligencia general artificial segura”. La manera más efectiva es enseñando simples juegos a robots, así somos capaces de ver a qué velocidad son capaces de aprender a jugar y hasta qué nivel pueden llegar.

Eso tampoco es tan novedoso como podría parecer. Uno de los casos más famosos que se dieron entre un ordenador y un hombre fue la partido de ajedrez entre el superordenador Deep Blue y el campeón del mundo, Garry Kasparov. Jugaron dos partidas, una en 1996 y otra en 1997. La primera la ganó Kasparov 4-2, y parecía que una máquina no podría ganar a un hombre, pero al año siguiente Deep Blue venció por 3 y medio.

Google fue el siguiente en seguir el ejemplo de Deep Blue. En 2015 se convirtió en la primera máquina en ganar a un jugador profesional de Go sin handicap. Esta IA empleaba movimientos que parecían aleatorios y desconcertaban a los comentaristas y a los propios jugadores. En 2017, Google decidió que su IA debía enfrentarse al mejor jugador del mundo de Go, Ke Jie. AlphaGo venció sin complicaciones al jugador por 3-0. Incluso 5 jugadores se enfrentaron a la vez para intentar sacar los mejores movimientos ver cómo era capaz de reaccionar. El equipo se retiró tras anunciar que habían conseguido todo lo que querían, y que se dedicarían a ver cómo emplear esa "capacidad para crear algoritmos" para solucionar problemas comunes.

DOTA 2

OpenAI decidió ir un paso más allá con Dota 2, uno de los esports más seguidos del mundo, y uno de los MOBA más exigentes, cuenta con más de un centenar de personajes diferentes, que cuentan con habilidades diferentes, lo que arroja una cantidad de parámetros descomunales. El año pasado consiguió vencer a los mejores jugadores del mundo en partidas 1vs1, y no 5vs5, como se juega más comúnmente a este juego. Su primera victoria en un partido de 5vs5, sucedió esta semana.

5 bots de OpenAI consiguieron vencer a un equipo compuesto por jugadores de entre los mejores 0’05% de todo el mundo sin darles opción. En palabras del propio Austin “Capitalist” Walsh, el comentarista que participó en el partido, “nunca me he sentido más inútil en mi vida”. Aunque solo podían jugar con 18 héroes, que eran con los que habían entrenado los bots.

Incluso Bill Gates no ha tardado en celebrar esta victoria. El fundador de Microsoft es seguidor de este proyecto y ha destacado el hecho de que 5 bots tuviesen que trabajar en equipo, lo que ha considerado un "gran hito para el desarrollo de la inteligencia artificial".

#AI bots just beat humans at the video game Dota 2. That’s a big deal, because their victory required teamwork and collaboration – a huge milestone in advancing artificial intelligence. https://t.co/UqIUhh9xFc