¿Echas de menos los antiguos sistemas operativos? Vuelve a usarlos cuando quieras

¿Recuerdas cuando arrancabas el ordenador y, al cabo de unos cuantos segundos, aparecía el logo de Windows 3.11? ¿O eres de Mac OS? ¿Quizás Linux? Sea cual sea tu sistema operativo antiguo favorito, es verdad que ya no se vende ni se da soporte, pero gracias al esfuerzo de los fans que saben que gracias a lo retro estamos aquí, se pueden manejar gratis y sin tener que instalar nada.

¿Qué hace falta? Primero conocer las webs que lo ofrecen sin riesgos y, una vez en ellas, elegir el sistema operativo que queramos. No hace falta instalar nada ya que hablamos de emulaciones, es decir, programas online que se ejecutan desde la misma web. Bien es cierto que hay aspectos que no van a funcionar como el reproductor de música ya que no hay drivers pero es un fallo menor.

Dado que hay muchísimos sistemas operativos, vamos a hablar de los más famosos:

Windows 3.11 (1990): una de las primeras versiones de Windows y que tuvo un tremendo éxito. En él vemos que el nombre “Windows” (ventanas) es literal ya que todo se basa en ellas. Dentro de la ventana principal teníamos cinco: accesorios, redes, juegos (sí, el mítico 'buscaminas' estaba ahí), “StartUp” y principal. Y con eso bastaba, sorprendentemente.





Windows 95 (1994): esta versión tuvo otro éxito arrollador gracias a una interfaz de usuario rediseñada, muy moderna, y que incluía el botón de Inicio, la Barra de Tareas y el Área de Notificaciones. Hoy en día es algo normal, pero en 1994 era algo nunca visto.







Windows 98 (1998): también tuvo gran éxito pero con tantos fallos que tuvieron que sacar W98 Second Edition.





Windows 2000 (2000): tras el desastroso lanzamiento de Millenium, otro sistema operativo lleno de errores, llegó la “versión definitiva” bajo el nombre de 2000, con mucha tecnología nueva, capacidad para servidores y muy profesionalizado.

Mac OS System 7 (1991): nos vamos al otro lado de los sistemas operativos porque es imposible ignorar Mac. En su momento deslumbró por su interfaz y por su extremadamente cuidada tipografía, algo que fue gracias a la obesión de Steve Jobs, cofundador de Apple, por la belleza de las letras informáticas.



Mac OS 8.6 (1999): una de las últimas versiones de los clásicos de Mac antes de volverse Mac OS X, se nota la evolución de los gráficos y la tipografía.





Mac OS X 10.2 (2003): Hace 11 años fue lanzado ese sistema pero se nota su gran parecido con las actuales versiones de OS X, de hecho, sorprende la calidad gráfica del explorador y el resto de ventanas, los iconos, las fuentes, los menús y el dock.