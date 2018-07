cope.es pasa a ser navegación segura con el protocolo HTTPS

COPE.es ha culminado este martes el tránsito a páginas web HTTPS, siglas en inglés de “protocolo seguro de transferencia de hipertexto”, que garantiza la transmisión segura de datos entre servidores y clientes en Internet. Es la primera gran radio española que pasa a operar con la seguridad web SSL.

Nuestra web incorpora desde hoy este protocolo a sus contenidos de portadas, noticias, audios y vídeos, protegiendo los datos en todas las conexiones de los usuarios. HTTPS ayuda a evitar que intrusos interfieran en las comunicaciones entre tus sitios web y los navegadores de los usuarios. El HTTPS es un protocolo ampliamente utilizado en las webs de bancos y ecommerce y que nacio hace 20 años. Evita que información como nuestros datos, usuarios y contraseña viajen por Internet sin protección. Aparte de proteger los datos, garantiza su privacidad. A partir de hoy, los proveedores de servicios de Internet no podrán rastrear ninguna de las páginas a las que accedan los lectores de COPE.es

Tanto la radio como ll prensa generalista suspenden en la seguridad web SSL. Muchos de los principales medios de comunicación no tiene instalado un certificado SSL que proporcione la encriptación necesaria.

¿QUÉ ES EL HTTPS?

El protocolo de Transferencia de Hiper-Texto (HTTPS) es la versión segura de el http (Hyper Text Transfer Protocool) que todos conocemos y utilizamos habitualmente. La diferencia es que, con HTTP podemos desarrollar actividades ecommerce, ya que permite realizar transacciones de forma segura.

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado (cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador utilizado por el cliente) más apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP. De este modo se consigue que la información sensible (usuario y claves de paso normalmente) no pueda ser usada por un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le resultará imposible de descifrar.

En los navegadores comunes, como Chrome, Firefox o Explorer, cuando estamos empleando un protocolo https podemos ver el icono de un candado, en la barra del navegador. Encriptan nuestra comunicación con un certificado SSL, lo que hace que sea más difícil interceptar nuestro tráfico Web y nuestros datos.

Es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas.

Los buscadores de Internet como Google está premiando el uso de este protocolo con un mejor posicionamiento a las empresas que lo usan. Es la manera de crear una Internet más seguro para todos. La seguridad es una de las principales preocupaciones de Google, cuyo navegador, Chrome, es el mayoritario en el mercado mundial. Además anuncón que a mediados de julio marcaría las páginas que no empleen un protocolo HTTPS como “no seguras”, con una advertencia en la barra del navegador.