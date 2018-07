Fraude vinícola: 1.900 euros por una botella de 19 euros

La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la falsificación, distribución y venta de los vinos Pingus, Flor de Pingus y Vega Sicilia Único, unas exclusivas botellas que, en algunos casos, llegaron a vender por 1.900 euros y que contenían en realidad un vino de 19 euros.

Cuatro personas han sido detenidas y otras cuatro imputadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial, contra la salud pública, estafa y blanqueo de capitales en la operación Tag, desarrollada en A Coruña, Madrid y Málaga.

Los investigadores creen que la red desmantelada llevaba actuando desde 2014 y que habría llegado a vender más de 1.500 botellas solo de la marca premium de Pingus, aunque se sospecha que la cifra sea mucho más elevada en el caso de Vega Sicilia.

"Es muy difícil concretar porque hay vinos muy buenos de 19 euros"

En 'La Tarde' hemos hablado con la enóloga Cati Picó, sobre la falsificación de vino de alta gama: "Es un tema de reputación, marca, de demostrar ser el número uno durante muchos años. Lo que marca la diferencia es la materia prima, que la uva provenga de viñedos en parajes concretos, con mucha historia detrás o estén muy bien cuidados."

Ni viendo el aspecto de la botella es posible darse cuenta de la falsificación, tan solo si te fijas en un detalle: "Es muy difícil, hay que catarlo, esta gente compraba vinos de 19 euros y los vendía a 1900. Es muy difícil concretar porque hay vinos muy buenos de 19 euros. Si miras la etiqueta sí te puedes dar cuenta de si hay un error."

El gran problema es que estos estafadores una vez han vendido dos o tres botellas ya están dentro del mercado. Son maestros del engaño: "El aroma es la primera sensación, una vez lo has tomado si no te aporta nada, al final no te engaña. Si entra y sale como fuera agua, ahí no nos pueden engañar".