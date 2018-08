Una prueba de ADN consigue que un hijo ilegítimo reciba una herencia millonaria

Hablamos de una prueba, una herencia, y dos millones de euros. No es una película, lo cierto es que esto ha ocurrido. El protagonista tiene 61 años, el mismo tiempo que lleva sin saber quien es su padre. A partir de aquí comienza todo. En los años 50, un empresario pacense casado, con tres hijos y empresario de la construcción mantiene una relación con la muer que cuida su caso. De este idilio nacen dos hijos que nunca fueron reconocidos. La mujer que mantuvo la relación es la madre de nuestro protagonista. El hijo no reconocido ahora reclama la herencia de su padre, que fue repartida cuando el murió.

Hablamos en 'La Tarde con Fernando Osuna, abogado del demandante: “Hace poco, hace un par de meses e lo dijo. Se entera de que llevamos muchos casos de este tipo y me dice que el quiere sumarse a este grupo de personas”.

Si no hay testamento se reparte esa herencia, entre los hermanos sin distinguir si son del matrimonio o fuera: “Hay muchas pruebas, hay una muy buena que es una carta donde el señor se dirige a la señora y le dice 'te quiero mucho', hemos tenido nuestro hijo, qué tal esta. En este caso no tenemos carta. Otra prueba que se presenta mucho es que hay muchos parecidos y esto puede ser un indicio para pedir una prueba de ADN. Lo que hacemos es que antes se contrata un detective que sigue al presunto padre o hermanos y en un bar o cafetería, en un sitio público, le coge un kleenex, una basura. Todo esto del presunto hermano, de la parte pudiente. Primero que se haga en un sitio público, es fundamental, no podemos entrar en una morada. El detective no puede en un lugar privado, pero en un lugar público sí. La segunda condición es que sea un objeto sin valor. Y el tercer requisito es que sea para una finalidad noble”.