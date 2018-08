Guarda un décimo premiado a un cliente que llevaba jugando 10 años a ese número y no había pagado

Imagínate que juegas todos las semanas a la lotería. Siempre el mismo número y en la misma administración. Sin embargo, una semana por un despiste o por cualquier circunstancia no has podido comprarlo... y toca. Pues esto es exactamente lo que ha pasado en la administración de lotería Tita Linda, situada en el barrio malagueño de Teatinos. No sabemos que es lo que habrá sentido Pedro... abonado diez años al mismo número y es que casualmente el día que olvidó comprarlo, ha sido premiado con 60.000 euros. Pero la historia no termina con un trágico final... Sin duda Pedro tiene que dar gracias a María José, porque su lotera le guardó el décimo premiado a pesar de que no lo había pagado.



María José Hernández, lotera de la Administración Tita Linda, ha reconocido en 'La Tarde' que Pedro no para de darle las gracias. “Cuando tocó me llamó a la delegación de Málaga para poner el cartel. Yo cuando vi el número, sabía que era el que siempre compraba Pedro. Me di cuenta de que no había venido y lo dejé más tiempo por si venía. Él me ha pagado a veces con dos semanas de retraso. Moralmente tenía que actuar así, porque ese dinero es suyo”.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA TARDE'



“Pedro llevaba jugando 10 años a este mismo número y tenía que guardárselo. Él confiaba plenamente en mí. Le tuve que llamar hasta yo por teléfono”, ha recordado la lotera.



María José ha añadido que “es la primera vez que he dado un premio de estas características. Estoy muy contenta”.