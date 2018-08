"Me transportaron en un camión sin mi permiso, como si fuera un mueble"

Teófilo, tiene 34 años, y hasta hace poco tenía una vida medianamente normal. Podía caminar, y ahora ya no puede hacerlo, porque está postrado en la cama. No tiene fuerzas para nada, porque pesa acerca de 400 kg. Ha pasado varias veces por urgencias y ahora está en el Hospital de Manises. Todos sus traslados están llenas de complicaciones. Los bomberos han tenido incluso que tirar abajo paredes para sacarlo.

"No me dieron explicaciones, no me dieron ninguna, me metieron en el camión sin mi autorización"

En 'La Tarde' hemos hablado con Teófilo Rodríguez, que está a la espera de encontrar una solución a su problema: "Bien, aquí estamos en planta, bien dentro de lo que cabe. Lo peor de todo es estar en la cama. No me puedo levantar".

Un problema que arrastra desde hace dos meses, cuando se empezó a agravar la situación: "A partir de ahí tuve un problema de inflamación y caí en cama dos semanas y a partir de ahí se me hincharon las piernas por los líquidos y ya no pude andar. Para mi eso supuso un infierno, porque tiraron la puerta y rompí la camilla. Ahí me trasladaron a casa y después me trasladaron en un camión, como si fuera un mueble. Eso me afectó mucho psicológicamente. No me dieron explicaciones, no me dieron ninguna, me metieron en el camión sin mi autorización".

"No me dijeron nada, me vi montado en el sótano metido en el camión y ya está. Yo seguí muy mal, estaba a 40 grados. Todo esto lo tengo denunciado, la familia lo ha puesto en manos de la justicia".

Su único propósito en estos momentos es poder andar de nuevo: "Lo que quiero es mejorar lo suficiente para caminar y llevar una vida más o menos normal como otra persona. Los médicos dicen que aquí hay que esperar. De momento estamos en una dieta. En la ultima semana he bajado 11kg".