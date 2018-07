Los bebés menores de un año que viajen a países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia o Rumanía deberán vacunarse antes contra el sarampión debido a la "espectacular" epidemia que están padeciendo estas zonas y a que los niños de esa edad aún no han recibido la inmunización.

Si tienen tiempo no está de más vacunarse aunque no tengan menos de 12 meses"

La vacuna del sarampión está incluida en la triple vírica, junto a paperas y rubeola, que se administra a los bebés por primera vez al cumplir los 12 meses, por lo que antes de esta edad los niños no están inmunizados contra esta contagiosa enfermedad, cuyas complicaciones pueden ser graves e incluso mortales.

En 'La Tarde' de COPE con Javier Álvarez, vocal del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría: "En realidad tratamos de quitarle hierro a la noticia, es una recomendación para algunos padres, porque la mayoría viajan con eso. Afortunadamente las coberturas son muy amplias. Pero en este ultimo año y medio en países como Alemania, Rumanía han tenidos más de 1000 casos, eso quiere decir que el virus está moviéndose. Antes de ser vacunados están en un punto de cierta vulnerabilidad".

Pero por ejemplo, hay zonas de Europa que no corren peligro algunos por ser zonas tranquilas: "Si viajan a la zona de los Alpes, poco frecuentada que se vayan tranquilos, pero hay gente que ha programado un viaje de larga duración. Si tienen tiempo no está de más vacunarse aunque no tengan menos de 12 meses".

¿Qué recomendaciones se hacen desde la Asociación?: "Siempre prudencia, cuando las condiciones higiénicas son mas bajas. Hay viajes que no van a dejar a los niños pequeños aquí. Cuando es inevitable hay que tomar las medidas que dependen de cada país. Si vais a África ahí puede ser recomendable la vacunación contra la hepatitis A. Si vas a Brasil puede ser recomendable la fiebre amarilla. Y si vas a Asia puede haber otras medidas recomendables. Un mes antes lo normal es acercarse al pediatra o visitar algunas web o a los centros de vacunación".