Un surfista rescata a 6 personas en la playa asturiana de Salinas

A la mínima que te despistes en el mar, cuidado. En Asturias lo saben bien. Hace unos días, seis bañistas casi mueren por un cambio de corriente. Ocurrió en la playa de Salinas. Fue a última hora de la tarde, cuando ya no quedaban vigilantes. De repente, una chica comenzó a pedir auxilio desde el agua. Movía los brazos en señal de ayuda, pero nadie la veía. Hasta que por la playa pasó un surfista. Vio a la chica, le cogió prestada la tabla a otro surfista y se metió en el agua sin dudarlo un segundo.

En 'La Tarde' hemos hablado con el protagonista de esta historia, Isaac Arango, surfista, que nos ha contado entró en escena: "Cogí la tabla de un chico, fui hacia adentro nadando hacia la primera chica. Nada más llegar le pregunté si había más gente. Cuando me dijo que sí, se agarró a mi pierna y continué nadando hasta la siguiente chica, y así sucesivamente. La tercera chica estaba junto a su padre, ya mayor, que nadaba junto a mí".

Pero no fue el único rescate del día. "Todos hemos sacado de vez en cuando a alguien. Pero lo más llamtivo es que salí del agua, me sequé rápido, se lo conté a un amigo de camino a casa, y justo cuando se lo estaba contaba, entró una pareja de jóvenes en el mar y se quedaron en la misma situación, intentando salir. Por lo que yo hice lo mismo, me metí en el agua e igual, cuando me metí, un socorrista que estaba terminando su jornada, llegó y los acabamos de sacar a los dos".

Ángel: Te consideras un héroe?

Isaac: La verdad que no, son cosas que hace uno y ya está. Tampoco un héroe.