Silvia vio la furgoneta de La Rambla pasar a diez centímetros de ella: "Pensé que ahí se terminaba mi vida"

Silvia Gallart trabaja y vive en Ripoll. Aquella tarde del 17 de agosto del año pasado, había bajado con su marido y su hija a pasar el día en Barcelona. Se encontraba en La Rambla cuando la furgoneta blanca que conducía Younes Abouyaaqoub le pasó a diez centímetros. Un año después sigue notando esa sensación de horror. "Yo antes del atentado siempre decía que los terroristas no tendrían nunca mi miedo. Me equivoqué, porque sí lo tienen. Tienen mi miedo desde ese día, que fue brutal", ha contado en 'La Tarde' de COPE.

Con sangre fría, recuerda aquellos instantes: "Escuché un ruido extraño que poco tenía que ver con el ruido ambiente tan característico de La Rambla. Recuerdo levantar la cabeza y ver cuerpos volando en el aire como muñecos de trapo. Y entre la gente, aparece la furgoneta directa hacia nosotros. En aquel momento, pienso que ahí se termina la vida. Recuerdo que empujé a mi marido para apartarnos. La furgoneta me pasa por al lado sin tocarme. De repente, oigo un impacto de un cuerpo muy cercano, el de un chico que estaba cerca de mí y que también salió volando. Nos quedamos en shock. Vimos la muerte llegar, pero no te elige y solo pasa por tu lado".

Los instantes después fueron terribles. "Vimos gente tirada, herida entre charcos de sangre. Fue estremecedor", rememora. Nos abrazamos mi marido y yo llorando, con el cerebro echando chispas porque no acabas de creerte lo que está pasando. Llamamos a nuestra hija para asegurarnos de que estaba bien. Por suerte, cogió el teléfono a la primera. Fue muy duro verbalizar 'hay un atentado y hay muchos muertos'".

Tras el atentado, Silvia recuerda que los primeros días fue difícil dormir. "Personalmente, me despertaba con el ruido del impacto del vehículo con los cuerpos. Ahora no pienso continuamente en estas imágenes, pero de vez en cuando te vienen los recuerdos. He estado trabajando todo esto con un psicólogo", ha contado a Pilar Cisneros.

Saber que los terroristas procedían de Ripoll, donde ella vive, fue "un doble impacto". "No podía creer que chicos jóvenes que habían crecido con nuestros hijos hubieran llegado a este punto fue un golpe moral". El pueblo se ha enfrentado a un hecho muy trágico, aunque cree que se ha trabajado mucho "el tema de la convivencia y conseguiremos un equilibrio".

Sin embargo, algo de Silvia se quedó en La Rambla aquella tarde de agosto. "Allí, todos perdimos algo de nosotros mismos", ha dicho.