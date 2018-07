¿Habrá huelga mañana de Ryanair en los aeropuertos españoles?

¿Te imaginas que tienes todo preparado para irte de vacaciones y de repente te dicen que tu vuelo se ha cancelado? Es una escena que se repite constantemente por culpa de la huelga que afecta a la compañía Ryanair.

"Le comunicamos a Ryanair que constituímos la primera sección sindical de tripulantes de Ryanair en Europa"

Hablamos en 'La Tarde' con uno de los afectados: "Llegué a la persona que había comprado los billetes y me dijo que el vuelo estaba cancelado. Intente hablar con ellos, pero fue imposible. Fui al aeropuerto de El Prat y me dijeron que me cambiaban el vuelo, pero la reserva del hotel y coche era de semanas anteriores. He tenido que comprar vuelos en otra compañía y que me han costado 300 euros".

También hemos podido hablar con el portavoz de SITPLA, Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas: "Nosotros hemos interpuesto el conflicto de huelga porque Ryanair tiene que entrar en la legalidad, no se puede no acoger a ninguna ley. Nuestros compañeros queremos que puedan negociar un convenio, tener representantes, tener que dejar de simular que son irlandeses en España para que su contrato valga y así numerosas cuestiones"

Unos problemas que se remontan al 6 de octubre, cuando empezó todo: "Le comunicamos a Ryanair que constituímos la primera sección sindical de tripulantes de Ryanair en Europa. Por mucho que se intentó las negociaciones no fueran serias. No tienen costumbre de empresa de negociación sindical como Lufthansa por ejemplo. Hemos visto como llegaba la primavera, nos reunimos con compañeros de cinco países y dijimos si el 30 de junio no llegábamos a un acuerdo pondremos huelgas".

¿Habrá huelga mañana?: "Con un compromiso cierto de que los tripulantes puedan estar acogidos a una ley, tendremos que plantearnos muy seriamente que la huelga de mañana no se celebre".