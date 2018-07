El pueblo de España en el que hay más bibliotecas que bares

En Europa, somos el país con más locales por persona...somos los que menos gastamos en lectura. En nuestra geografía hemos encontrado la excepción, Urueña. Un pueblo vallisoleta que tiene alrededor de 200 habitantes, y en el que hay más librerías que bares. Por raro que parezca, es cierto. Hay 11 librerías, todas ellas de diferentes temáticas. En contraposición a este dato hay 8 bares y restaurantes, en los que se pueden degustar los platos típicos de la gastronomía castellano leonesa.

Da para vivir depende de como uno quiere vivir, es una forma de vida

En 'La Tarde' hemos hablado con Tamara Crespo, dueña de la librería Primera Página. Según ha comentado, antes de atendernos ha recibido a una pareja que entraba extrañada: "Sí, para bien, decían que era una sorpresa, porque es verdad que llama mucho la atención, el hecho de que sea un pueblo con un gran patrimonio, una muralla que se conserva casi por completo y una ermita románica preciosa. Todo ello, rodeado de un entorno espectacular".

Pero Támara asegura que vivir de una librería como la suya, es un estilo de vida: "A mi me gustó mucho el pueblo. He trabajado 20 años como periodista, y estuve casi un mes llegamos trabajando aquí en un periódico. En una excursión, nos quedamos enamorados del pueblo, y mi idea siempre fue volver aquí. Es conocido como la villa del libro y la librería fue la excusa perfecta. Estoy encantada. Da para vivir depende de como uno quiere vivir, es una forma de vida, a mi me da para vivir de forma sencilla en este pueblo que me gusta, pero no es un negocio, es para vivir compartiendo con la gente que aprecia el libro".