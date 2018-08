Patxi, taxista que colaboró para sacar a la gente el 17-A: "Barcelona está más viva que nunca"

Pilar Cisneros se ha desplazado hasta la entrada del Mercado de la Boquería, donde mucha gente hace colaboró para sacar a la gente de Las Ramblas y de los alrededores. Frente al Mercado hay una parada de taxis, y estos fueron vitales aquella noche.

"La gente dijo que no tenía miedo, la defensa a la ciudad y los momentos de solidaridad, me pareció fantástica"

Patxi, fue uno de ellos, y en 'La Tarde' ha estado con Pilar, para recordar todo lo vivido hace un año: "La información estaba por todos lados, se corrió por las diferentes redes sociales que utilizamos y por eso nos enteramos. Teníamos que intentar involucrarnos y nos pusimos en contacto urgentemente con el intendente de la Guardia Urbana que nos dijo como coordinarnos".

En aquellos momentos Patxi, se encontraba en el aeropuerto, se apartó de allí, y se dirigió hacia el centro para ayudar: "Aquel día no conté a cuantos saqué, les sacábamos y les llevábamos a zonas con otras opciones de transporte. Porque el centro estaba colapsado. La primera carrera que hice, fue a unos señores de movilidad reducida y los llevé a Sabadell. A la última persona que llevé, era una mujer de Israel, rompió a llorar cuando le dije que no me tenía que pagar. Lloraba porque su marido que trabaja en la franja de Gaza era soldado, y tenía la sensación de cuando su marido cada día se iba de casa".

"Aquella noche había el que necesitaba desahogarse, y también había el que estaba en silencio, con mucha tensión, fue una situación muy extraña, los días posteriores se notaba cuando te preguntaban. Fue una sensación muy extraña los días siguientes".

Esta claro que Barcelona ha quedado marcada para toda la vida, pero como asegura Patxim, en estos momentos: "Barcelona está más viva que nunca, no vamos a hincar la rodilla ante ninguna amenaza. La gente dijo que no tenía miedo, la defensa a la ciudad y los momentos de solidaridad, me pareció fantástica".